New York phát hành ứng dụng đánh dấu 'ô nhiễm tiếng ồn'

MỹGiới chức New York triển khai ứng dụng cho phép người dân đo tiếng ồn quá mức và gửi dữ liệu để thành phố xử lý.

Cư dân New York từ ngày 24/11 có thể tải về điện thoại ứng dụng NYC Noise, được phát hành miễn phí bởi Sở Bảo vệ Môi trường New York (DEP), để giải quyết tình trạng "ô nhiễm tiếng ồn" gây bức xúc ở thành phố lâu nay.

Ứng dụng cho phép người dùng ghi lại mức âm thanh trong 5 giây, sau đó khai báo kèm thời gian, địa điểm và phân loại tiếng ồn như tiếng nhạc inh ỏi, còi báo động, công trường xây dựng, tiếng động vật, còi xe hay tiếng quạt công suất lớn.

Tiếng ồn từ công trường có thể đạt âm lượng 110 decibel, gần bằng tiếng máy bay cất cánh. Nhạc ầm ĩ từ loa thùng cũng có thể đạt 110-120 decibel. Trong khi đó, luật kiểm soát tiếng ồn của thành phố New York giới hạn mức âm thanh lọt vào nhà dân không được quá 42 decibel.

Dữ liệu sẽ được tổng hợp thành bản đồ tiếng ồn toàn thành phố, giúp giới chức xác định điểm nóng về ô nhiễm tiếng ồn, dựa theo khung giờ, ngày trong tuần, mùa và loại tiếng ồn phổ biến. Kết quả đo sẽ được thể hiện dưới dạng bản đồ, gồm mức âm tối đa và trung bình, cùng ghi chú người dùng.

"Tiếng ồn là một trong những vấn đề gây bức xúc phổ biến nhất về chất lượng sống trong thành phố New York. Công cụ mới này giúp chúng tôi hiểu rõ hơn tiếng ồn xảy ra ở đâu và khi nào", lãnh đạo DEP Rohit Aggarwala cho biết.

Dữ liệu từ NYC Noise sẽ kết hợp với hệ thống "máy rà tiếng ồn" trong thành phố để duy trì hoạt động giám sát và xử phạt ô nhiễm âm thanh. Hệ thống máy rà đã giúp chính quyền New York thu về hơn 1,7 triệu USD tiền phạt trong những năm gần đây.

Riêng trong năm 2024, thành phố New York đã nhận hơn 700.000 khiếu nại tiếng ồn qua đường dây nóng, chiếm tỷ lệ cao nhất trong mọi loại hình phản ánh. DEP cho biết hơn 20.000 khiếu nại liên quan tiếng ồn thi công ngoài khung giờ quy định.

DEP từ tháng 10 yêu cầu các công trình xây dựng lớn phải lắp thêm đồng hồ đo tiếng ồn nếu đăng ký hoạt động ngoài khung giờ hành chính, đặc biệt là những địa điểm nằm gần khu dân cư. Các công trình khẩn cấp và dự án nhà ở 100% giá rẻ được miễn trừ.

