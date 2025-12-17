New York như 'xứ thần tiên' trong tận tuyết đầu mùa

Tuyết phủ trắng Công viên trung tâm (Central Park), lá phổi xanh của New York.

Nhiều du khách, gia đình ghé thăm công viên, trải nghiệm khung cảnh mùa đông. Nhiều bức ảnh New York tuyết rơi trắng trời lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội. Khung cảnh Công viên trung tâm được nhiều người ví như "xứ thần tiên"

Ông Robert Skelly, 50 tuổi, ví khung cảnh như trong tranh của Norman Rockwell. Ảnh: Gary Hershorn