Thị trưởng New York phất cờ cho máy ủi nghiền nát gần 100 xe máy địa hình, loại xe không được đi lại trong thành phố.

92 xe máy của những tài xế phạm luật ở New York bị máy ủi cán bẹp ở Erie Basin Auto Pound, bãi để xe tại Vịnh Gowanus ở Brooklyn hôm 21/6. Thị trưởng Eric Adams cam kết tiếp tục quét sạch xe máy địa hình trái phép trên đường phố New York.

New York nghiền nát gần 100 xe máy của quái xế [23/06 - 16:05] Máy ủi phá hủy xe máy địa hình ở New York ngày 21/6. Video: NY Post

"Chính quyền New York đã lắng nghe lời kêu gọi và loại bỏ những chiếc xe ồn ào, gây nguy hiểm và bất hợp pháp trên đường phố", ông nói. "Trong nhiều năm, chúng ta đã chứng kiến hậu quả khi không mạnh tay kiểm soát nghiêm ngặt xe địa hình".

"Tôi sẽ không từ bỏ cam kết loại bỏ khỏi đường phố các phương tiện này, biến đường phố New York thành nơi ai cũng yên tâm đi lại", ông nói tiếp. "Như các bạn thấy từ số lượng xe bị phá hủy hôm nay, chúng tôi đang làm tốt cam kết đã hứa".

Máy ủi nghiền nát xe máy địa hình ở New York ngày 21/6. Ảnh: NY Post

Thành phố New York đã tịch thu và phá hủy 900 xe máy địa hình và xe địa hình 4 bánh ATV từ đầu năm tới nay, tăng 88% so với năm ngoái. Thị trưởng New York giải thích những phương tiện này không được bán lại để đảm bảo chúng không quay lại gây nguy hiểm cho đường phố.

"Ngày nay, khi chúng ta đứng dưới bóng của Tháp Tự do, chúng ta đang giải phóng bản thân khỏi những phương tiện phá hoại đường phố", ông bày tỏ. "Chúng sẽ bị nghiền nát hôm nay để không bao giờ có thể khủng bố thành phố của chúng ta nữa. Chúng sẽ bị biến thành sắt vụn đem tái chế".

Hồng Hạnh (Theo New York Post)