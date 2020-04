New York mở thêm trạm xét nghiệm nCoV

Thành phố New York sẽ mở thêm nhiều địa điểm làm xét nghiệm nCoV trong bối cảnh Covid-19 đang ảnh hưởng nặng nề tại khu vực này.

5 trạm thực hiện xét nghiệm nCoV sẽ bắt đầu hoạt động từ ngày 20/4, trong đó có một địa điểm tập trung vào những cư dân từ 65 tuổi trở lên tại các khu vực ghi nhận nhiều ca nhiễm nCoV. Trạm xét nghiệm này ban đầu dự kiến cung cấp khoảng 2.400 lượt xét nghiệm mỗi tuần, song chính quyền thành phố đặt mục tiêu nhanh chóng tăng gấp đôi số lượng.

Các địa điểm xét nghiệm còn lại sẽ thực hiện tổng cộng 3.500 lượt xét nghiệm mỗi tuần, chủ yếu dành cho những người lao động ở các lĩnh vực thiết yếu, bao gồm những người làm việc tại các cơ sở chăm sóc sức khỏe và cư dân thành phố ngoài 65 tuổi có bệnh lý nền.

Nhân viên y tế chuyển xác từ Trung tâm Y tế Wyckoff Heights lên xe tải đông lạnh ở Brooklyn, New York, hôm 2/4. Ảnh: AFP.

Thị trưởng New York Bill de Blasio nhiều lần khẳng định xét nghiệm diện rộng là chìa khóa cho mọi phương án nới lỏng các hạn chế đang áp đặt tại thành phố.

Quyết định của thành phố New York được đưa ra trong bối cảnh chính quyền bang đang thực hiện nhiều biện pháp nghiêm ngặt hơn nhằm kiểm soát Covid-19. Theo hướng dẫn Thống đốc Andrew Cuomo, mọi người dân phải đeo khẩu trang hoặc che mặt khi ở nơi công cộng và phải giữ khoảng cách an toàn. Trẻ em dưới hai tuổi và những người có lý do y tế được miễn quy định.

Với hơn 213.000 ca nhiễm và hơn 11.500 người chết do nCoV, New York đang là tâm Covid-19 của Mỹ. Thống đốc Cuomo hôm 16/4 cho biết ông sẽ kéo dài các hạn chế xã hội tại thành phố thêm một tháng.

Ngọc Ánh (Theo AP)