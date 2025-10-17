New York mở rộng sáng kiến tủ giao nhận hàng tự động

Sở Giao thông New York (NYC DOT) mở rộng chương trình thử nghiệm tủ giao nhận hàng LockerNYC lên 70 điểm toàn thành phố, nhằm hạn chế tình trạng trộm cắp bưu kiện và giảm ùn tắc xe tải giao hàng.

NYC DOT sẽ bổ sung 36 điểm mới trong vài tuần tới, đặt tại vỉa hè công cộng và các tòa nhà ở cả năm quận của thành phố. Các tủ LockerNYC cho phép người dân gửi và nhận bưu kiện miễn phí, hoạt động tương tự hệ thống tủ giao nhận thông minh của các hãng vận chuyển.

Tủ giao nhận hàng tự động LockerNYC. Ảnh: NYC DOT

Ra mắt từ tháng 4/2024, chương trình đã ghi nhận hơn 15.000 lượt đặt lịch nhận và gửi hàng. Hệ thống được vận hành và bảo trì bởi công ty GoLocker, chấp nhận bưu kiện từ các hãng vận chuyển lớn như UPS, FedEx, USPS, DHL và nhiều đơn vị khác.

Theo NYC DOT, sáng kiến này nhằm giải quyết vấn nạn "bưu kiện biến mất" -vấn đề ngày càng phổ biến tại Mỹ. Năm 2023, khoảng 90.000 gói hàng bị mất hoặc đánh cắp mỗi ngày ở New York. "Gần 80% hộ gia đình tại thành phố nhận ít nhất một gói hàng mỗi tuần. LockerNYC mang đến cách nhận và gửi hàng an toàn, miễn phí mà không phải lo kẻ trộm lấy mất bưu phẩm trước cửa", ông Ydanis Rodriguez, Ủy viên NYC DOT, cho biết.

Ngoài giảm trộm cắp, chương trình còn giúp hạn chế số chuyến xe tải giao hàng - vốn chiếm gần 90% lượng hàng hóa lưu thông trong và ngoài thành phố. Bằng cách tập trung điểm nhận hàng, số chuyến xe giao đến từng địa chỉ riêng lẻ sẽ được cắt giảm, góp phần giảm ùn tắc và khí thải.

Việc mở rộng này là giai đoạn cuối của chương trình thí điểm trước khi NYC DOT đánh giá kết quả vào mùa hè năm sau.

Bên cạnh LockerNYC, New York còn triển khai sáng kiến "trung tâm giao hàng địa phương" từ năm 2023, cho phép xe tải trung chuyển hàng hóa sang các phương tiện phát thải thấp. Đầu năm nay, những điểm thử nghiệm đầu tiên của dự án này cũng đã được đưa vào hoạt động.

Thế Đan (theo Supply Chain Dive)