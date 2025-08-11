New York lập bản đồ công nghệ cao đối phó đại dịch chuột

MỹNew York đang tiến hành cuộc chiến ở nhiều mặt trận nhằm đối phó với những con chuột đầy rẫy trên đường phố và tàu điện ngầm, khiến cư dân địa phương lo ngại.

Một con chuột chạy trên đường phố ở khu Harlem. Ảnh: AFP

Theo AFP, nhà chức trách New York quyết định sử dụng công cụ lập bản đồ công nghệ cao để phát hiện và triệt sản chuột. Bên cạnh những biện pháp can thiệp cụ thể, họ cũng tăng cường giáo dục cộng đồng tránh để lại thức ăn thừa giúp nuôi sống đàn chuột. Chính quyền thành phố đang thử nghiệm hàng loạt công cụ khác nhau ở khu phố Harlem nhằm tìm ra sản phẩm và phương pháp mới để xử lý chuột.

Tháng 10/2022, thành phố New York khởi xướng một cuộc cách mạng xử lý rác, hướng tới lắp đặt thùng rác có nắp kín để loại bỏ các túi rác hữu cơ màu đen khỏi vỉa hè, sau khi số lượng chuột tăng mạnh trong thời kỳ Covid-19. Caroline Bragdon, giám đốc phụ trách biện pháp can thiệp trong khu phố ở Dịch vụ kiểm soát vật gây hại thuộc Sở Y tế New York cho biết tình trạng thiếu thức ăn sẽ gây áp lực cho lũ chuột, buộc chúng phải mò đi xa hơn để kiếm ăn hoặc đẻ ít hơn. Theo thời gian, tỷ lệ sinh sản giảm sẽ dẫn tới chuột hoạt động ít hơn.

Đối với những thành phố lớn đông đúc như New York, với 8,5 triệu cư dân, các nguồn thức ăn cho chuột rất dồi dào như trên vỉa hè, trong thùng rác đầy tràn hoặc công viên. Chuột sống sót nhờ ăn cùng loại thức ăn như con người và có thể phát triển mạnh ngay cả với đồ bỏ đi như chai nước soda hay vụn bánh mỳ cho chim bồ câu. Theo Bragdon, một con chuột cần 28 g thức ăn mỗi ngày và có thể đẻ tới 12 con non mỗi lứa. Trong suốt tuổi thọ ngắn ngủi chưa đến một năm, nó có thể đẻ 5 - 7 lứa.

Theo Alexa Albert, giám sát Dịch vụ kiểm soát vật gây hại của thành phố, cách tốt nhất để đối phó với đại dịch chuột là loại bỏ nguồn thức ăn của chúng. Albert theo dõi dữ liệu trên đường phố được ghi nhận trên một ứng dụng theo dõi chuột. 70 nhân viên kiểm tra của Sở Y tế New York sử dụng ứng dụng trên điện thoại di động để phát hiện, báo cáo và theo dõi hoạt động của chuột cũng như hoạch định chiến thuật tiêu diệt chúng. Họ tìm hiểu thói quen kiếm ăn của chuột trong suốt cả năm bằng cách dùng mẫu vật nhiều loại thức ăn khác nhau, qua đó xác định loại mồi nhử mà chuột nhiều khả năng bị thu hút nhất.

Trước Covid 19, số lượng chuột giảm 90% ở một số khu vực tại New York. Năm 2024, số vụ phàn nàn về hoạt động của chuột giảm 25% so với năm trước. Nhưng cho tới nay, chỉ có khu vực Chinatown ở Manhattan kiểm soát thành công số lượng chuột.

An Khang (Theo AFP)