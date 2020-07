New York lần đầu không ghi nhận ca tử vong do Covid-19

Thành phố New York không ghi nhận ca tử vong nào do Covid-19 hôm 11/7, lần đầu tiên kể từ khi đại dịch xuất hiện vào tháng 3.

Dữ liệu sơ bộ của Sở Y tế và Sức khỏe Tâm thần New York (DOHMH) hôm 12/7 cho thấy không ai chết vì Covid-19 tại thành phố trong ngày 11/7, lần đầu tiên kể khi dịch Covid-19 xuất hiện ở đây từ ngày 13/3. Trước đó một ngày, New York không báo cáo ca tử vong nào được xác nhận, nhưng ghi nhận hai ca tử vong nghi do Covid-19.

Chính quyền thành phố cho hay tính tới chiều 12/7, New York ghi nhận tổng cộng 215.924 ca nhiễm và 18.670 ca tử vong. Mức kỷ lục về số ca tử vong do dịch bệnh được ghi nhận vào ngày 7/4, với 597 người chết.

Công nhân dựng nhà xác dã chiến bên ngoài bệnh viện Bellevue ở Manhattan, New York, hôm 25/3. Ảnh: Reuters.

Trong khi New York và các khu vực khác của vùng đông bắc nước Mỹ đạt tiến bộ trong ngăn chặn dịch, nhiều vùng khác của Mỹ, chủ yếu là miền nam và miền tây, lại chứng kiến sự gia tăng lây lan dịch bệnh. Thống đốc bang New York Andrew Cuomo cuối tuần trước cảnh báo sự gia tăng ca nhiễm đột biến tại các khu vực khác có thể khiến tình hình Covid-19 phức tạp trở lại ở bang này, gọi đây là "vòng luẩn quẩn" của dịch bệnh.

New York từng là thành phố hứng chịu đòn giáng nặng nề nhất do Covid-19 ở Mỹ. Cuối tháng 3, thành phố phải cho dựng nhà xác dã chiến bên ngoài bệnh viện Bellevue ở Manhattan, nhằm ứng phó trong trường hợp số ca tử vong do Covid-19 tăng mạnh.

Các chuyên gia kinh tế nhận định tác động của đại dịch đối với kinh tế New York vô cùng nghiêm trọng: Hàng trăm nghìn người mất việc, ngân sách dự kiến mất ít nhất 7,4 tỷ USD tiền thuế tính tới giữa năm nay và cú sốc này sẽ vẫn còn được cảm nhận rõ ràng rất lâu sau khi New York mở cửa trở lại nền kinh tế.

Hơn 210 quốc gia, vùng lãnh thổ đã xuất hiện Covid-19, kể từ sau khi dịch khởi phát vào tháng 12/2019 ở Trung Quốc, khiến hơn 13 triệu người chết, hơn 571.000 người chết. Mỹ hiện là vùng dịch lớn nhất thế giới, với hơn 3,4 triệu ca nhiễm, gần 138.000 ca tử vong.

Mai Lâm (Theo Hill)