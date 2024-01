New York kiện công ty chở người di cư, đòi 708 triệu USD

MỹThành phố New York kiện 17 công ty vận tải, với cáo buộc họ chở trái phép hơn 33.000 người di cư từ Texas.

Trong đơn kiện trình lên tòa án bang New York ở Manhattan, chính quyền thành phố New York yêu cầu bồi thường 708 triệu USD là chi phí phát sinh để cung cấp nơi ở và dịch vụ cho người di cư trong hai năm qua.

Bị đơn là 17 công ty vận tải hành khách đã ký hợp đồng với bang Texas để vận chuyển người di cư. Đa số công ty có trụ sở ở bang Texas. Những công ty này đều là doanh nghiệp nhỏ, chưa lên tiếng sau thông tin bị kiện.

Người di cư từ Texas xuống bến xe ở thành phố New York ngày 10/5/2023. Ảnh: Reuters

Từ năm 2022, Thống đốc Texas Greg Abbott, thuộc đảng Cộng hòa, bắt đầu cho xe khách chở người di cư tới New York và những thành phố khác do đảng Dân chủ điều hành, để phản ứng trước số lượng người di cư chưa từng có vượt biên trái phép từ Mexico vào bang này. Bang Texas không phải là bị đơn trong vụ kiện của New York.

New York cáo buộc các công ty vận tải hành khách vi phạm điều luật có từ thế kỷ 19 của địa phương. Luật yêu cầu những ai vận chuyển "người trong hoàn cảnh khó khăn từ bang khác tới New York" phải lo liệu chi phí ăn ở cho họ.

Thành phố New York cho rằng các công ty đã kiếm lời hàng chục triệu USD khi cố tình vận chuyển người di cư cần chăm sóc. Ngoài ra, một số công ty đã vi phạm sắc lệnh của Thị trưởng New York Eric Adams về yêu cầu công ty vận tải phải thông báo cho thành phố nếu chở từ 10 người trở lên có nhu cầu tìm nơi ở khẩn cấp.

Phản ứng trước vụ kiện của New York, Thống đốc Texas tuyên bố vụ kiện vô căn cứ và người di cư có quyền đi lại khắp đất nước theo hiến pháp. "Mỗi người di cư đi lại bằng xe khách hoặc máy bay tới thành phố New York đều là hành động tự nguyện sau khi được chính quyền Biden cho phép ở lại Mỹ", ông nói.

Ông Abbott đã chỉ trích gay gắt Tổng thống Joe Biden, thành viên đảng Dân chủ, về phản ứng của ông trước tình trạng vượt biên gia tăng, đồng thời thực hiện hàng loạt biện pháp ngăn ngừa di cư trái phép. Chính quyền Biden ngày 3/1 đệ đơn kiện yêu cầu xóa bỏ luật mới của Texas về trao thêm quyền cho giới chức bang để bắt, truy tố và trục xuất người di cư.

Hồng Hạnh (Theo Reuters)