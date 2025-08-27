New York không còn là 'thành phố không ngủ'

Vào một tối Chủ nhật gần đây, Imad Khachan không thể tin vào mắt mình khi chứng kiến hàng quán đóng cửa vào đêm khuya ở "thành phố không ngủ" New York.

Tối đó, Khachan, chủ cửa hàng cờ vua cuối cùng ở Greenwich Village, đón vợ chồng một người bạn từ nước ngoài đến thăm.

Hai vị khách nói muốn đi ăn tối vào khoảng 21h. "Tôi hiểu hôm đó là Chủ nhật, nhưng thực sự rất khó tìm hàng quán nào mở đến 22h, đừng nói là nửa đêm. Tôi chẳng biết dẫn họ đi đâu. Thật xấu hổ", Khachan kể.

Những người sống ở New York lâu năm như Khachan đang chứng kiến một thực tế mới lạ ở thành phố "không bao giờ ngủ" này.

Khắp 5 quận trong thành phố, các hàng quán từng mở cửa xuyên đêm nay đều đóng cửa sớm, thậm chí từ 20h. Các quán cà phê đêm gần như biến mất, các tiệm ăn khuya đối mặt nguy cơ tương tự. Chính cửa hàng cờ vua của Khachan, vốn mở 24/7 suốt hàng chục năm nay, cũng bắt đầu đóng cửa lúc nửa đêm.

Theo City Journal, thay đổi này bắt đầu vào thời đỉnh điểm của đại dịch Covid-19, khi giới chức thành phố buộc các nhà hàng, quán bar đóng cửa để ngăn tụ tập đông người. Gần 1.000 hàng quán đã không bao giờ mở cửa trở lại. Sau 5 năm, nhiều quán đã sống sót, nhưng chưa thể quay lại mở cửa với khung giờ cũ do nhiều lý do.

Đường phố New York, Mỹ, ngày 18/5. Ảnh: AFP

Từ khi thành lập năm 1964 đến năm 2020, Sarge’s Delicatessen luôn mở cửa 24/7 ở phố Murray Hill. Vụ hỏa hoạn năm 2012 buộc quán đóng cửa đến năm 2014 cũng không thể ngăn chủ sở hữu Andrew Wengrover phục vụ bánh kẹp suốt đêm. Nhưng đến năm 2021, ông bắt đầu đóng cửa lúc 22 giờ.

Sự đi xuống của New York trong thời đại dịch khiến ông không còn muốn quay lại mô hình cũ.

"Nhân viên của tôi bắt đầu cảm thấy không an toàn khi đi bộ trên phố, đi tàu điện vào đêm khuya nữa. Thành phố chắc chắn không còn như trước", ông Wengrover nói, thêm rằng mở cửa 24/7 cũng không phù hợp với tương lai khu phố. "Tất cả đều lần lượt đóng cửa. Họ đang xây những tòa cao ốc mới. Nếu khu vực này mang tính thương mại hơn thì quyết định chắc sẽ dễ hơn".

Tình cảnh tương tự diễn ra ở Upper West Side, khu Manhattan, nơi loạt vũ trường, quán bar phần lớn bị thay thế bởi các khu nhà ở sang trọng.

Sự chuyển dịch này đã khiến French Roast, một quán rượu nhỏ lâu đời trong khu phố, trước đây mở cửa xuyên đêm, giờ phải đóng cửa lúc 22 hoặc 23h.

"Đơn giản là không còn nhu cầu. Chúng tôi sẽ lỗ nếu mở muộn", Sam Belanger, quản lý trưởng của quán, nói.

Một cặp tình nhân tản bộ ở Manhattan, New York, ngày 19/8. Ảnh: AFP

Torris Pelichet, chiến lược gia kinh doanh của nhà hàng L'Express, cho biết sau thời kỳ đại dịch, có thể người dân New York đã khắt khe hơn trước.

"Trước đây có rất nhiều doanh nhân, nhân viên văn phòng ngồi ở quán bar đến tận 2, 3h sáng vào ngày trong tuần, sau đó lại dậy sớm để đi làm. Tôi nghĩ đại dịch đã thay đổi đáng kể điều này. Có lẽ giờ người ta không còn coi trọng lối sống đó nữa", ông Pelichet nói.

Đối với các quán khác, rào cản không phải là thiếu khách, mà là thiếu nhân viên. Tại khu East Village, Jason Birchard, chủ nhà hàng Ukraine, rất hồ hởi muốn mở 24/7 như trước đại dịch, nhưng không thể tìm được nhân lực.

"Hiện có rất ít người trong lực lượng lao động tìm việc trong ngành dịch vụ khách sạn. Thành thật mà nói, chúng tôi còn khó khăn khi tìm nhân viên làm trong khung giờ hành chính", ông Birchard chia sẻ.

Ông cho rằng tình trạng này đến từ sự bùng nổ của Zoom, cho phép nhiều người được thử việc từ xa mà không cần phải chuyển đến thành phố.

Tuy nhiên, ông vẫn lạc quan mọi chuyện sẽ phục hồi.

"Ngay trước khi Covid-19 bùng phát, tôi đã có mặt tại quán lúc 3h sáng. Khi đó đông khách chẳng kém gì 3h chiều ngày thường hay cuối tuần. Rõ ràng mở cửa khuya có nhiều sức hút, rất hứa hẹn. Ai cũng thích một bữa ăn ngon lành", ông nói.

Đức Trung (Theo NY Post, City Journal)