New York hoài nghi khoản bảo lãnh của ông Trump

Tổng chưởng lý New York nghi ngờ thỏa thuận giữa ông Trump và công ty bảo hiểm, mở ra khả năng vô hiệu hóa khoản bảo lãnh 175 triệu USD.

Văn phòng Tổng chưởng lý Letitia James ngày 4/4 gửi khiếu nại lên Tòa án Tối cao bang New York, chất vấn tính khả thi trong thỏa thuận bảo lãnh giữa cựu tổng thống Donald Trump và công ty bảo hiểm Knight Specialty ở California.

Cơ quan này cũng yêu cầu ông Trump hoặc công ty bảo hiểm cung cấp thêm thông tin chứng minh "khả năng thanh toán của bên thay mặt đóng bảo lãnh", bởi công ty Knight Specialty không đăng ký hoạt động ở New York. Thẩm phán Arthur Engoron của Tòa án Tối cao bang New York ấn định ngày 22/4 cho các bên liên quan cung cấp thông tin.

Công ty bảo hiểm Knight Specialty của tỷ phú Don Hankey đứng ra bảo lãnh cho ông Trump vào ngày 1/4, giúp ông có thêm thời gian kháng cáo án phạt 464 triệu USD trong vụ kiện tập đoàn Trump gian lận tài chính ở New York.

Phán quyết cấm các hoạt động kinh doanh của ông Trump ở New York cũng bị vô hiệu hóa trong quá trình chờ phúc thẩm, đồng thời ngăn Tổng chưởng lý James tiến hành tịch thu tài sản của ông Trump.

Tổng chưởng lý New York Letitia James tại một cuộc họp báo ở New York ngày 16/2. Ảnh: AFP

Hankey vào ngày 2/4 khẳng định trên truyền hình rằng ông Trump đã chuyển cho công ty 175 triệu USD tiền mặt để đảm bảo tài chính cho khoản bảo lãnh.

Tuy nhiên, cả Knight Specialty lẫn công ty mẹ đều chưa được cấp giấy phép cung cấp dịch vụ bảo lãnh tại bang New York. Công ty do đó không được cấp chứng chỉ từ Cơ quan Tài chính New York, vốn là một trong những tài liệu thường phải có trong thỏa thuận bảo lãnh.

Tổng chưởng lý James yêu cầu phía ông Trump hoặc công ty Knight Specialty cung cấp những thông tin mà bà yêu cầu trong vòng 10 ngày, nếu không sẽ vô hiệu hóa khoản bảo lãnh.

Giới luật sư chuyên về bảo lãnh nhận định Tổng chưởng lý New York đưa ra yêu cầu hợp lý vì cơ quan công tố cần nắm rõ khoản bảo lãnh có đáng tin tưởng hay không, dựa trên tài sản đảm bảo mà phía ông Trump thỏa thuận với công ty đại diện.

Ông Trump có thể đề nghị thẩm phán chấp thuận dịch vụ bảo lãnh của Knight Specialty hoặc cho phép công ty này hợp tác với một pháp nhân khác đã được New York cấp phép.

Cựu tổng thống Donald Trump tại tòa án tối cao bang New York ngày 6/11/2023. Ảnh: Reuters

"Trong trường hợp ông Trump muốn tòa chấp thuận dịch vụ của Knight Specialty, Tổng chưởng lý có thể tiếp tục đòi bằng chứng công ty đã thực nhận 175 triệu USD tiền mặt làm tài sản đảm bảo. Họ cần chứng thực thông tin này để đảm bảo có thể truy thu số tiền bảo lãnh ngay khi phán quyết được giữ nguyên, không cần chờ phát mãi tài sản cầm cố", Bruce Lederman, thành viên hãng luật DL Partners, nhận định.

Phía ông Trump trong ngày 4/4 đã cung cấp hồ sơ cho thấy công ty bảo hiểm Knight Specialty có tổng tài sản 539 triệu USD tính đến cuối năm 2023 và nếu thanh toán tất cả hợp đồng bảo lãnh thì vẫn dư 138 triệu USD. Công ty mẹ của Knight Specialty có tổng tài sản 2,2 tỷ USD.

Các luật sư của ông Trump cáo buộc bà James cố tình gây khó dễ cho quá trình kháng cáo. Luật sư Chris Kise nói Tổng chưởng lý New York "tìm cách gây sự để được dư luận chú ý".

Thẩm phán New York Engoron hồi tháng 2 phán quyết cựu tổng thống Trump phải nộp phạt 355 triệu USD, với cáo buộc thổi phồng giá trị tài sản để được hưởng các khoản vay hay điều khoản bảo hiểm ưu đãi. Cộng với tiền lãi, số tiền phạt tổng cộng là 464 triệu USD.

Ngoài hình phạt tài chính, ông Trump và các giám đốc điều hành Trump Organization còn bị cấm đảm nhiệm vị trí lãnh đạo cấp cao của bất kỳ doanh nghiệp nào ở New York trong nhiều năm.

Ông Trump không chấp nhận phán quyết của tòa và đệ đơn kháng cáo, nhưng luật quy định ông vẫn phải nộp phạt hoặc được bảo lãnh trong quá trình chờ kết quả kháng nghị. Nếu kháng cáo thành công, số tiền đã nộp phạt sẽ được trả lại cho cựu tổng thống.

Ông Trump, 77 tuổi, đang bị loạt vấn đề pháp lý bủa vây. Tuy nhiên, ông vẫn nhận được sự ủng hộ từ đa số đảng Cộng hòa và sẽ trở thành ứng viên đại diện đảng trong cuộc bầu cử tổng thống tháng 11. Theo ước tính của Forbes vào ngày 1/4, ông sở hữu khối tài sản 5,7 tỷ USD.

Thanh Danh (Theo CNN)