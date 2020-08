New York Fashion Week vẫn diễn trong dịch

Tuần lễ thời trang New York tổ chức từ ngày 13 đến 17/9 trong bối cảnh dịch chưa hạ nhiệt ở Mỹ.

Theo Independent, chương trình phải tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn về sức khỏe và an toàn của New York. Thống đốc bang - Andrew Cuomo - nói: "New York là kinh đô thời trang của thế giới, tuần lễ thời trang tôn vinh sự chân thật và tài năng sáng tạo vô song của chúng tôi. Khi Covid-19 tấn công nơi đây, rất nhiều sự kiện ấp ủ từ lâu đã phải hủy hoặc hoãn. Đại dịch còn lâu mới kết thúc. Chúng tôi tự hào hỗ trợ công ty tổ chức sự kiện IMG trong việc tiến lên cùng New York Fashion Week. Tất nhiên, an toàn là ưu tiên hàng đầu".

Một thiết kế Thu Đông 2020 của Rodarte tại New York Fashion Week diễn ra hồi tháng 2. Ảnh: Gorunway.

Chương trình diễn ra ngoài trời giới hạn 50 người, trong khi các sự kiện trong nhà có sức chứa 50%. Với số lượng lớn gồm người mẫu, nhà thiết kế, nhân viên hậu trường, chương trình hầu như không có khán giả.

Tuần lễ thời trang lần này gồm các buổi trình diễn trực tiếp trên đường băng và chương trình thời trang kỹ thuật số. Trên WWD, Jason Wu cho biết sẽ tổ chức show với người mẫu và khán giả từ 25 đến 30 người tại Spring Studios. Tháng trước, Hội đồng Thời trang Anh cho biết London Fashion Week sẽ diễn ra từ ngày 17 đến 22/9 với hình thức tương tự.

Họa Mi (theo Independent)