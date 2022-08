New York dưới góc nhìn của du khách Việt

Đằng sau các tòa nhà chọc trời, New York ẩn chứa những vẻ đẹp đời thường dung dị mà khách du lịch thường vô tình bỏ quên.

Bùi Minh Đức đang học tại Mỹ, làm về truyền thông và là phóng viên tự do. Những chia sẻ của anh dưới đây nhân dịp ghé thăm New York sẽ giúp bạn sống chậm hơn và trải nghiệm thành phố gần 400 năm tuổi này theo một cách khác biệt.

Là một trong những thành phố đông đúc, hiện đại và đa dạng nhất nước Mỹ và cả trên thế giới, New York được nhiều khách du lịch lựa chọn khi lần đầu đặt chân tới "xứ sở cờ hoa". Sự hối hả trong các chương trình tour 2-3 ngày tại New York khiến du khách chỉ kịp nhìn thấy những biểu tượng vốn đã quá quen thuộc với thành phố như tượng nữ thần Tự do, quảng trường Thời Đại, tòa nhà Empire States hay cây cầu Brooklyn huyền thoại... Tuy nhiên, New York có nhiều điều hơn như vậy để bạn khám phá và trải nghiệm.

Những con phố yên bình trong khu Greenwich.

New York có thực sự đắt đỏ?

Sự đắt đỏ là điều được nhiều người nhắc tới trước và sau khi ghé thăm New York. Không phủ nhận New York là một thành phố đắt đỏ nhưng có nhiều cách để bạn tận hưởng thành phố với mức chi phí phù hợp hơn.

Đi bảo tàng là một trong những điều không thể bỏ qua khi ghé thăm New York, đặc biệt là Bảo tàng lịch sử tự nhiên hay bảo tàng nghệ thuật. Nếu muốn khám phá bảo tàng tại New York, một gợi ý cho du khách là hãy kiểm tra các chương trình giảm giá của bảo tàng. Ngoài các bảo tàng miễn phí, bạn có thể ghé thăm bảo tàng Lịch sử tự nhiên sau 4 giờ chiều không mất phí (giá vé bình thường là 23 USD một người) hoặc bảo tàng Do Thái (Jewish Museum) mở cửa tự do vào các ngày thứ 7 trong tuần. Những người sở hữu thẻ ngân hàng Bank of America tại Mỹ sẽ được tới một số bảo tàng miễn phí vào cuối tuần đầu tiên hàng tháng, trong đó có bảo tàng Nghệ thuật (Metropolitan Museum of Art) nổi tiếng.

Thưởng thức sân khấu kịch Broadway là một điều du khách không thể bỏ qua khi tới New York. Nếu không muốn bỏ ra hàng trăm USD cho một vở kịch, hãy canh vé lottery được mở bán trước một ngày cho một số vở kịch nhất định với mức giá dao động từ 35 đến 55 USD một người. Tuy hạn chế ở số vở kịch, bạn vẫn có thể thưởng thức những vở kinh điển như Alladin, Wicked, Six, Lion King... với mức giá hợp lý.

Ngoài ra, du khách có thể cân nhắc mua CityPass để tiết kiệm nếu muốn ghé thăm các địa điểm nổi tiếng như tòa nhà Empire State of Mind, tượng nữ thần tự do, bảo tàng tưởng niệm 11/09...

Một New York khác biệt

Công viên Central Park là địa điểm yêu thích của cả du khách tới người dân địa phương tới đây tắm nắng, chạy bộ, tập thể thao... trong những tháng hè.

Đằng sau những khu phố đông đúc khách du lịch, có một New York thật khác trong những công viên, các khu phố đi bộ, tiệm sách... mà bạn có thể bắt gặp đâu đó trong những bộ phim, tiểu thuyết. Tôi từng được nghe người ta nói rằng, kể cả người dân New York sống ở đây cả đời cũng luôn tìm thấy những điều mới mẻ trong thành phố này.

New York là một thành phố sở hữu rất nhiều công viên, quảng trường đẹp. Bạn có thể dành trọn vẹn một ngày trong Central Park - công viên trong thành phố được đông du khách ghé thăm nhất nước Mỹ và là địa điểm xuất hiện thường xuyên trong các bộ phim quay ở New York. Central Park sở hữu hồ nước, khu rừng, lâu đài... cùng nhiều cảnh quan đa dạng. Một buổi chiều thong thả trong Central Park, bạn có thể ngắm nhìn cuộc sống đô thị qua một lăng kính thư thái hơn, sống động và gần gũi hơn.

Văn hóa đọc là một trong những điều bạn có thể thấy ở New York. Mọi người đọc sách trên tàu điện ngầm, trong công viên. Các câu lạc bộ đọc sách, thư viện công cộng được nhiều người lui tới trong khi các tiệm sách truyền thống số lượng đang giảm đáng kể. Đừng quên ghé qua Strand, tiệm sách lớn nhất ở New York hay tìm tới các tiệm sách nhỏ nép mình trong những khu phố yên tĩnh. Bạn có thể tìm thấy tiệm sách mang tên Yu and Me trong khu Chinatown với những đầu sách của các tác giả Mỹ gốc Á hay Codex trên phố Blecker.

Góc nhìn New York lúc hoàng hôn.

Khi chiều ngả hoàng hôn (hoàng hôn New York vào mùa hè thường tới muộn, rơi vào tầm 19-20h), du khách có thể tìm đến những địa điểm bên sông Hudson, nhìn về phía cầu Brooklyn hay Manhattan. Nơi cửa sông Hudson đổ ra biển, bạn có thể nhìn thấy tượng nữ thần Tự do ở phía xa hay những tòa nhà chọc trời lấp loáng trong ánh đỏ cam cuối ngày.

Nơi ghi dấu những phong trào lớn của thế giới

New York là khởi đầu của nhiều điều thú vị, khiến du khách thấy mình đang lạc bước trong những trang lịch sử sống động. Có dịp ngồi trong Stonewall Inn, bạn sẽ hiểu hơn về lịch sử phong trào LGBT tại Mỹ và trên toàn thế giới. Quán bar nhỏ trong khu Greenwich này là nơi khởi xướng cho cuộc đấu tranh của người LGBT tại Mỹ vào năm 1969. Nơi đây không có quá nhiều du khách qua lại nhưng nó mang ý nghĩa lịch sử quan trọng không chỉ với nước Mỹ và trên toàn thế giới.

Lắng nghe lời chia sẻ từ vị khách nước ngoài, nhìn những công trình trong khu Greenwich còn in đậm dấu ấn của phong trào đấu tranh của người LGBT trong suốt hơn hơn 50 năm qua, tôi nhận ra chiến thắng tại một quốc gia có ý nghĩa như nào với toàn thế giới.

Khoác lớp áo hiện đại của những tòa nhà chọc trời, New York giấu trong mình câu chuyện lịch sử và những tầng sâu văn hóa. Những cộng đồng người nhập cư sống gần gũi với nhau tạo thành các khu Chinatown, Little Italy... mang đậm sắc màu văn hóa riêng. Một cuộc sống đầy màu sắc của New York vẫn đang diễn ra trong dưới hệ thống tàu điện ngầm chằng chịt, trong những công viên, từ Queens, Brooklyn tới hòn đảo Manhattan. 3-4 ngày chưa bao giờ là đủ để ngắm nhìn New York khi thành phố này còn quá nhiều điều ẩn giấu phía sau cho du khách khám phá và nhìn sâu hơn.

Minh Đức