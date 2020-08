Văn phòng Tổng chưởng lý New York điều tra nghi vấn Tập đoàn Trump thổi phồng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính để vay vốn, nhận lợi ích kinh tế và thuế.

Văn phòng của Tổng chưởng lý Letitia James ngày 24/8 đệ trình các tài liệu lên tòa án bang New York tại Manhattan nhằm buộc Tập đoàn Trump, con trai của Tổng thống là Eric Trump, các thực thể kinh doanh và luật sư của tập đoàn tuân thủ trát hầu tòa.

Tổng chưởng lý New York Letitia James tại cuộc họp báo ở New York ngày 6/8. Ảnh: Reuters.

Các nhà điều tra đang xem xét liệu Tập đoàn Trump có thổi phồng giá trị của khu bất động sản Seven Springs ở phía bắc thành phố New York hay không. Định giá của Seven Springs đã được sử dụng để yêu cầu khấu trừ thuế 21,1 triệu USD vào năm 2015, văn phòng cho biết.

Họ cũng xem xét các khu bất động sản khác như Tòa nhà Trump ở 40 phố Wall, Câu lạc bộ golf Quốc gia Trump, Khách sạn Quốc tế Trump và Tháp Chicago - khu phức hợp khách sạn và nhà ở tại Chicago.

James cho biết bà mở cuộc điều tra vào tháng 3/2019, sau khi cựu luật sư riêng của Trump Michael Cohen điều trần trước quốc hội rằng báo cáo tài chính của Tổng thống đã thổi phồng giá trị một số tài sản để hưởng lợi về các khoản vay và bảo hiểm, trong khi giảm giá trị một số tài sản khác để giảm thuế bất động sản.

Tổng chưởng lý New York nói "trong nhiều tháng, Tập đoàn Trump đã đưa ra những tuyên bố vô căn cứ để che giấu bằng chứng trước một cuộc điều tra hợp pháp về các giao dịch tài chính".

Trong khi đó, Alan Garten, giám đốc pháp lý của Tập đoàn Trump, nơi Eric là phó chủ tịch điều hành, cho biết công ty đã cố gắng hợp tác với James. "Tập đoàn Trump đã không làm gì sai", Garten nói. "Việc Văn phòng Tổng chưởng lý New York tiếp tục quấy rối công ty khi cuộc bầu cử đang cận kề một lần nữa cho thấy cuộc điều tra này có động cơ chính trị".

Phương Vũ (Theo Reuters)