New York điều động Vệ binh Quốc gia vì tội phạm trên tàu điện ngầm

Thống đốc bang New York điều động Vệ binh Quốc gia hỗ trợ cảnh sát thành phố đối phó nạn tội phạm và bạo lực trên tàu điện ngầm.

Thống đốc New York Kathy Hochul ngày 6/3 thông báo sẽ triển khai 750 người từ lực lượng Vệ binh Quốc gia của bang hỗ trợ cảnh sát thành phố New York (NYPD) kiểm tra hành lý của hành khách tàu điện ngầm. Biện pháp này nằm trong kế hoạch 5 hành động để giảm tội phạm và bạo lực trên các tuyến tàu điện ngầm thành phố.

"Đây là cách răn đe những ai còn muốn mang súng hoặc dao lên tàu điện ngầm. Họ sẽ phải suy nghĩ lại khi thị trưởng lẫn thống đốc đã thông báo sẽ có rất nhiều người kiểm tra hành lý", Hochul nói.

Vệ binh Quốc gia New York gác tại cổng nhà ga trung tâm, hỗ trợ cảnh sát thành phố kiểm tra hành lý hành khách. Ảnh: AFP

Vệ binh Quốc gia New York sẽ hỗ trợ lực lượng kiểm tra liên ngành, gồm 250 cảnh sát và nhân viên trực thuộc Cơ quan Cảnh sát Giao thông Đô thị, trực tại cổng ra vào các bến tàu điện ngầm tấp nập nhất thành phố. Vệ binh Quốc gia Mỹ không có thẩm quyền bắt người trong thời bình, do đó chỉ có trách nhiệm bảo an ở chốt kiểm tra.

Trước đó, Thị trưởng thành phố New York Eric Adams đã công bố kế hoạch tăng cảnh sát tuần tra trên các tuyến tàu điện ngầm, sau khi NYDP ghi nhận số vụ phạm tội tăng gần 20% trong hai tháng đầu năm nay so với cùng kỳ năm 2023.

Ba vụ giết người xảy ra trên các tuyến tàu điện ngầm thành phố trong tháng 1 và tháng 2, trong khi số vụ cướp, hành hung và trộm tài sản giá trị cao tăng mạnh. Vào cuối tuần qua, một nhân viên bưu điện 64 tuổi bị đá xuống đường ray tàu điện ngầm ở quận Manhattan. Một phụ nữ 20 tuổi trình báo cô bị một người đàn ông hành hung và tìm cách cưỡng hiếp ở quận Queens.

Tuần trước đó, một lái tàu vô cớ bị chém vào cổ, khi ông đang nhoài người qua cửa sổ quan sát lúc tàu đi vào nhà ga quận Brooklyn.

Thống đốc New York Kathy Hochul (trái) ngày 6/3 thông báo kế hoạch tăng cường an ninh cho hệ thống tàu điện ngầm thành phố New York. Ảnh: AFP

Bà Hochul cho rằng số liệu về tình trạng tội phạm hiện nay khiến người dân thành phố New York cảm thấy lo sợ tàu điện ngầm.

"Nói suông rằng tình hình đã cải thiện là không đủ để khiến người dân an tâm hơn. Đặc biệt khi họ vừa nghe tin có người bị đâm vào cổ hay bị đẩy xuống đường ray. Những sự việc vừa qua đã tác động tâm lý người dân", bà nói.

Ngoài lệnh điều động Vệ binh Quốc gia hỗ trợ NYPD, Văn phòng Thống đốc New York còn đề xuất nghị viện bang thông qua luật cấm người có tiền án hành hung trên tàu điện ngầm được sử dụng phương tiện này trong ba năm.

Chính quyền bang muốn lắp thêm camera trong buồng lái tàu để tăng khả năng răn đe và bảo vệ nhân viên đường sắt. Thống đốc Hochul đề nghị tăng cường phối hợp với các phòng công tố để xử lý người phạm tội nhiều lần, đồng thời tăng ngân sách khoảng 20 triệu USD cho hệ thống tàu điện ngầm.

Thanh Danh (Theo Reuters, Fox)