New York chuẩn bị tưởng niệm vụ 11/9 trong cảnh nước Mỹ chia rẽ

New York chuẩn bị kỷ niệm 24 năm vụ khủng bố 11/9 khiến gần 3.000 người chết, trong bối cảnh chính trị nước Mỹ chia rẽ sâu sắc.

Phó tổng thống JD Vance hôm nay dự kiến tham gia các sự kiện tưởng niệm tại khu vực Ground Zero ở Manhattan, nơi hai tòa tháp đôi của Trung tâm Thương mại Thế giới bị phá hủy trong vụ tấn công khủng bố bằng máy bay 24 năm trước.

New York tưởng niệm vụ tấn công 11/9 trong cảnh nước Mỹ chia rẽ Vụ tấn công ngày 11/9/2001 vào nước Mỹ. Video: USA Today

Trong loạt vụ tấn công ngày 11/9/2001 làm rung chuyển nước Mỹ, một máy bay khác cũng đâm vào Lầu Năm Góc ở Washington, một máy bay khác rơi xuống vùng nông thôn Pennsylvania sau khi hành khách tìm cách khống chế không tặc.

Lễ tưởng niệm năm nay diễn ra trong bối cảnh New York và cả nước Mỹ đang chia rẽ sâu sắc về chính trị.

New York đang chứng kiến cuộc đối đầu tranh cử chức thị trưởng chưa từng có giữa ứng viên đảng Dân chủ Zohran Mamdani, cựu thống đốc Andrew Cuomo và Thị trưởng đương nhiệm Eric Adams. Người dân New York sẽ đi bỏ phiếu vào ngày 4/11.

Lễ tưởng niệm 11/9 thường niên ở New York thường có thị trưởng đương nhiệm và các lãnh đạo cộng đồng tham gia. Hiện chưa rõ năm nay ứng viên thị trưởng nào sẽ tham dự và Tổng thống Mỹ Donald Trump có góp mặt như những năm trước hay không.

Ông Trump nhiều lần chỉ trích Mamdani, một người Hồi giáo nhập tịch Mỹ, là "kẻ điên rồ". Một nghị sĩ đảng Cộng hòa còn kêu gọi trục xuất ứng viên đang dẫn đầu cuộc đua này. Theo cuộc thăm dò mới nhất của New York Times và Siena, Mamdani đang dẫn trước 22 điểm phần trăm trong cuộc đua vào ghế thị trưởng New York.

"Đó là một ngày kinh hoàng, nhưng đối với nhiều người dân New York, đó cũng là khoảnh khắc họ bị coi là 'kẻ ngoài cuộc'", Mamdani nói, nhắc đến số vụ tấn công bài Hồi giáo gia tăng sau sự kiện 11/9.

Nước Mỹ đang đối mặt nhiều vụ bạo lực chính trị trong những tháng gần đây, trong đó có vụ ám sát Charlie Kirk, nhà hoạt động chính trị là đồng minh của ông Trump, vụ giết hại một nữ nghị sĩ đảng Dân chủ ở Minnesota và chồng bà, cùng vụ ném bom xăng vào dinh thự của Thống đốc Pennsylvania, thành viên đảng Dân chủ.

New York sẽ dành một phút mặc niệm trên toàn thành phố vào lúc 8h46 (19h46 giờ Hà Nội), thời điểm chuyến bay số 11 bị cướp đã đâm vào Tháp Bắc của Trung tâm Thương mại Thế giới cách đây 24 năm. Các nhà thờ trên khắp thành phố sẽ rung chuông để đánh dấu thời khắc này, trong khi gia đình các nạn nhân sẽ đọc tên người thiệt mạng tại Ground Zero.

2.977 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công, bao gồm hành khách và thành viên phi hành đoàn trên 4 chiếc máy bay bị cướp, các nạn nhân ở tháp đôi, lính cứu hỏa và nhân viên tại Lầu Năm Góc. Con số này không bao gồm 19 tên không tặc là thành viên tổ chức khủng bố al-Qaeda.

