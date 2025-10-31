New York ban bố tình trạng khẩn cấp do nguy cơ mất tem phiếu thực phẩm

Bang New York ban bố tình trạng khẩn cấp, nhằm giải ngân 65 triệu USD để hỗ trợ các ngân hàng thực phẩm do chương trình SNAP sắp hết hạn.

"Chính quyền Trump đang cắt giảm viện trợ lương thực cho ba triệu dân New York. Tôi tuyên bố tình trạng khẩn cấp và cam kết bổ sung ngân sách bang cho SNAP để đảm bảo người dân New York không bị đói", Thống đốc bang New York Kathy Hochul ngày 30/10 thông báo.

Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (SNAP), hay còn gọi là tem phiếu thực phẩm, sẽ hết hạn vào ngày 1/11 và không được duy trì nếu chính phủ Mỹ đóng cửa kéo dài qua thời hạn này.

Khoảng 42 triệu người Mỹ đang thụ hưởng SNAP, mỗi người nhận trung bình khoảng 188 USD một tháng. Quỹ dự phòng khẩn cấp của SNAP còn khoảng 6 tỷ USD, trong khi chương trình cần 8,1 tỷ USD để chi trả trợ cấp cho tháng 11. Nếu không có nguồn tài trợ mới, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) sẽ phải tạm dừng toàn bộ các hoạt động cấp phát.

Bang New York vốn nhận gần 650 triệu USD ngân sách liên bang cho phúc lợi SNAP mỗi tháng.

New York ban bố tình trạng khẩn cấp nhằm cấp thêm 65 triệu USD hỗ trợ các ngân hàng thực phẩm, bổ sung vào hơn 40 triệu USD đã cam kết trong hơn một tuần qua, nâng tổng số tiền dành ứng phó hết hạn SNAP của bang lên 106 triệu USD. Các khoản hỗ trợ được kỳ vọng sẽ cung cấp khoảng 40 triệu bữa ăn cho người dân New York.

Thống đốc New York Kathy Hochul phát biểu tại sự kiện ngày 26/10. Ảnh: Reuters

Bang Oregon và Virginia cũng đã ban bố tình trạng khẩn cấp để giải ngân cho SNAP. Hầu hết các bang, bao gồm New York, đều cho biết không đủ khả năng tự chi trả các phúc lợi này.

Thống đốc Virginia Glenn Youngkin cho biết bang sẽ dùng ngân sách thặng dư để chi trả tối đa một tháng trợ cấp SNAP. Thống đốc Oregon Tina Kotek cam kết hỗ trợ 5 triệu USD cho các ngân hàng thực phẩm khi ban bố tình trạng khẩn cấp về an ninh lương thực trong 60 ngày.

SNAP, có từ năm 1961, từ lâu được xem là một trong những chương trình chống đói nghèo hiệu quả nhất ở Mỹ, với gần 1/2 người thụ hưởng dưới 18 tuổi. Hơn 70% trợ cấp được dành cho các hộ gia đình có người cao tuổi hoặc người khuyết tật.

Người thụ hưởng SNAP nhận trợ cấp điện tử trên thẻ EBT, có thể dùng để mua thực phẩm tương tự thẻ ghi nợ hay thẻ tín dụng.

Đây sẽ là lần đầu tiên chính quyền liên bang ngừng hỗ trợ lương thực trong thời gian chính phủ đóng cửa trong lịch sử Mỹ, diễn ra chỉ một tuần trước Lễ Tạ ơn.

Hồi đầu tuần, New York và 24 bang đã kiện chính quyền Trump, yêu cầu giải ngân SNAP khẩn cấp.

Đức Trung (Theo Reuters, NBC New York)