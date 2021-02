New World Phu Quoc Resort - khu nghỉ dưỡng bên bãi Kem

New World Phu Quoc Resort với kiến trúc làng biển, nhiều tiện ích giải trí, được Sun Group kỳ vọng trở thành điểm lưu trú an toàn trong mùa dịch.

New World Phu Quoc Resort có tên gọi trước đây là Sun Premier Village Kem Beach Resort, nằm trên bờ bãi Kem, đảo Ngọc thuộc hệ sinh thái nghỉ dưỡng Sun Group của Nam đảo. Khu nghỉ dưỡng này đi vào vận hành dịp cuối tháng 1..

Theo đại diện chủ đầu tư, khách hàng mua biệt thự New World Phu Quoc Resort đều mong muốn sống trong không gian vừa gần gũi thiên nhiên, vừa tiện nghi hiện đại mà vẫn đảm bảo hiệu suất sinh lời. Ở New World Phu Quoc Resort, khách hàng sẽ tìm thấy hình ảnh ngôi nhà truyền thống của làng quê Việt Nam với hình ảnh mái lá, vật dụng trang trí chài lưới, đánh cá hay đồ nội thất từ chất liệu tre, gỗ, nứa...

Khu nghỉ dưỡng vừa có không gian sinh hoạt chung của gia đình song vẫn đảm bảo yếu tố riêng tư. Trong đó, biệt thự New World Phu Quoc Resort tái hiện kiến trúc nhà ba gian với hệ thống phòng ngủ, phòng khách, bao quanh khu vực bể bơi khép kín. Ở bất kỳ phòng nào trong biệt thự, các thành viên đều dễ dàng kết nối và quan sát được không gian cả gia đình bên bể bơi ngoài trời.

Thiết kế của khu nghỉ dưỡng tại New World Phu Quoc Resort. Ảnh: Sun Group.

Bên cạnh đó, thiết kế tổng thế của khu nghỉ dưỡng hình dẻ quạt giúp tất cả biệt thự tại New World Phu Quoc Resort đều hướng tầm nhìn ra biển, đón gió mát từ đại dương. Nghỉ dưỡng tại đây, du khách có thời gian giải trí tại nhà hàng, quán bar, phòng tập GYM, bể bơi tràn bờ... Kề bên khu nghỉ dưỡng là khu phố thương mại Melodia với nhiều cửa hàng ẩm thực Á, Âu, các món ăn đường phố, cửa hiệu thời trang giúp du khách thuận tiện mua sắm, hay gọi đồ ăn về phòng nghỉ để thưởng thức.

Tập đoàn quản lý khách sạn hàng đầu thế giới Rosewood Hotel Group vận hành khu nghỉ dưỡng này sẽ mang đến cho du khách dịch vụ đẳng cấp quốc tế.

Dãy boutique shophouse và quảng trường kề bên khu nghỉ dưỡng. Ảnh: Sun Group.

Theo thống kê của Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang, trong tháng 2, Phú Quốc đón hơn 378.000 lượt khách, cao 10.7% so với cùng kỳ. Phú Quốc có khí hậu nắng ấm quanh năm, vị trí cách biệt so với đất liền cùng công tác phòng, chống dịch hiệu quả nên trải qua bốn đợt sóng dịch bệnh Covid-19 nơi đây vẫn là điểm đến an toàn.

Anh Minh Sơn, Nam Định đã dành toàn bộ thời gian giãn cách xã hội trong năm 2020 và khoảng thời gian đón năm mới 2021 để đưa gia đình đi nghỉ tại Phú Quốc. Anh Sơn nói: "Tôi sở hữu một căn biệt thự tại Nam Phú Quốc và thường đưa gia đình đến đây. Cuộc sống ở đảo Ngọc nhộn nhịp nhưng không xô bồ. Tại Nam đảo, mọi nhu cầu sinh hoạt, vui chơi, giải trí đều được đáp ứng. Tôi đang nghiên cứu mua thêm một căn biệt thự Bãi Kem để cho thuê sinh lời và nghỉ dưỡng".

Toàn cảnh khu nghỉ dưỡng New World Phu Quoc Resort. Ảnh Sun Group.

Bạn bè của Minh Sơn cũng chọn Nam Phú Quốc là điểm đến nghỉ dưỡng, đầu tư các biệt thự ven biển. Với những du khách như anh Sơn, nơi đây là điểm đến an toàn, phong cảnh đẹp cùng hệ sinh thái nghỉ dưỡng, giải trí hấp dẫn được đầu tư bởi các tập đoàn lớn.

(Nguồn: Sun Group)