New Vegas Center - điểm vui chơi mới cho du khách đến Hà Tiên

Kiên GiangTổ hợp vui chơi giải trí New Vegas Center chỉ trong ba ngày đầu tiên mở cửa đón khách đã thu hút hơn 10.000 lượt người tới trải nghiệm.

New Vegas Center là mô hình kết hợp giữa phố đi bộ, khu vui chơi, rạp chiếu phim, khu cắm trại cùng các dịch vụ ăn uống và mua sắm. Khai trương hôm 22/2, nơi đây được dự báo sẽ trở thành tụ điểm "ăn chơi" buộc phải ghé thăm của du khách khi tới Hà Tiên.

Tọa độ giải trí đa trải nghiệm này có quy mô 7369 m2, đảm bảo không gian cho hàng nghìn khách tham dự cùng lúc, thỏa mãn các nhu cầu "xem - ăn - chơi" cho mọi lứa tuổi.

Khu vực quảng trường - phố đi bộ trung tâm ở New Vegas Center. Ảnh: Newstar Group

Tâm điểm của New Vegas Center nằm ở quảng trường - phố đi bộ trung tâm với biểu tượng quả cầu ánh sáng và tượng thần biển cả Poseidon. Dọc tuyến phố đi bộ, mỗi khi ánh mặt trời chợt tắt sẽ xuất hiện màn trình diễn từ quả cầu ánh sáng. Tại đây cũng có các khu vui chơi trẻ em, đáp ứng nhu cầu vận động, giải trí của các bé cũng như các vị phụ huynh.

Với những "mọt phim" chính hiệu, New Vegas Center cung cấp Xi Nê Ma - rạp chiếu phim ngoài trời rộng 1.000 m2 và màn hình LED chiếu phim miễn phí. Sát ngay bên cạnh rạp phim là các xe đẩy bán đồ uống, thức ăn vặt và đồ lưu niệm được thiết kế theo mô hình chiếc thuyền.

"Đến Xi Nê Ma vừa có không gian ngoài trời để ngắm hoàng hôn trên biển, có chỗ để con cái chạy nhảy vui chơi, vừa được thưởng thức trang thiết bị chiếu phim, vừa thuận tiện mua sắm, ăn uống nên gia đình tôi rất thích", một du khách chia sẻ. Khu vực rạp chiếu phim với tầm view hoàng hôn cũng là địa điểm để tổ chức team building, tiệc cưới hoặc các sự kiện ngoài trời.

Một điểm nhấn khác của New Vegas Center là quán cà phê See Tình với các đường ánh sáng hút mắt nối dài, kết hợp cả không gian ngoài trời lẫn trong nhà và sân khấu. Với nhiều góc "check-in" mãn nhãn, See Tình Coffee phù hợp cho cả những đêm hẹn hò đôi lứa hay những buổi tụ tập bạn bè.

Bên cạnh đó, khi tới New Vegas Center, mọi người có thể lựa chọn những không gian ít náo nhiệt hơn như đến tổ hợp cắm trại BBQ hay ghé quầy bán đồ lưu niệm để mua sắm và hóa trang thành cướp biển hoặc "bắt trend" hóa trang Mông Cổ...

Ngoài ra, tổ hợp vui chơi giải trí này còn thường xuyên tổ chức những hoạt động biểu diễn, ảo thuật, âm nhạc đường phố, quán bar ngoài trời linh hoạt đan xen nhằm thu hút từ người lớn đến trẻ em đều "đến mà không muốn về".

Nhóm bạn trẻ tổ chức tiệc tại tổ hợp cắm trại BBQ ở New Vegas Center. Ảnh: Newstar Group

Khai trương trong dịp thành phố Hà Tiên đang diễn ra lễ hội Tao Đàn Chiêu Anh Các, New Vegas Center vẫn thu hút sự chú ý của người dân địa phương và khách du lịch. Chỉ trong 3 ngày, nơi đây đã tiếp đón hơn 10.000 khách, các gian hàng luôn trong tình trạng hoạt động hết công suất.

Tham quan New Vegas Center ngay ngày khai trương, chị Trịnh Thu Hằng, cư dân sống tại Hà Tiên cho biết: "Dân địa phương chúng tôi đang thiếu địa điểm vui chơi và trung tâm này đánh đúng được nhu cầu đó. Trẻ con hay người lớn đều có thể đến đây và tham gia các khu dịch vụ thích hợp. Con trai tôi thích xem phim ngoài trời ở khu Xi Nê Ma lắm".

Còn chị Nguyễn Thanh Thương, du khách từ TP HCM tới Hà Tiên du xuân chia sẻ: "New Vegas Center mang đến một làn gió mới đúng nghĩa cho Hà Tiên. Thay vì chỉ đến Hà Tiên để tắm biển, đi lễ hoặc tham quan các danh thắng xong rồi về như trước đây, bây giờ chúng tôi có thể ở lại thêm để đến New Vegas Center trải nghiệm các hoạt động vui chơi giải trí".

Với những khu dịch vụ và chuỗi hoạt động xuyên suốt 24/7, New Vegas Center được nhiều du khách đánh giá là "mảnh ghép" còn thiếu của du lịch Hà Tiên. "New Vegas Center cùng với những danh lam thắng cảnh và sinh thái đặc trưng sẽ góp phần đưa Hà Tiên trở thành thành phố không ngủ với du lịch cất cánh", chủ đầu tư kỳ vọng.

Hà Tiên có nhiều đền, chùa và công trình tôn giáo độc đáo. Với lợi thế địa hình đa dạng, thành phố ven biển vùng Tây Nam Bộ này còn sở hữu nhiều danh lam thắng cảnh và điểm du lịch đa dạng như đầm Đông Hồ, biển Mũi Nai, quần đảo Hải Tặc, núi Đèn, Thạch động, núi Đá Dựng, núi Tô Châu... Giáp Campuchia và có cửa khẩu quốc tế cũng tạo điều kiện cho thành phố phát triển giao thương và du lịch.

Theo cổng thông tin điện tử tỉnh Kiên Giang, những năm qua, Hà Tiên thu hút ngày càng nhiều du khách trong và ngoài nước đến du lịch. Lượng khách du lịch đã tăng từ hơn 437.200 lượt năm 1998 lên trên 2,57 triệu lượt năm 2018. Năm 2022, lượng khách đến du lịch Hà Tiên đạt hơn 2.3 triệu (không tăng - do ảnh hưởng Covid-19). Sáu tháng đầu năm 2023, thành phố đón hơn 1,7 triệu lượt du khách, tăng 18,4% so với cùng kỳ năm 2022.

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đề án quy hoạch phát triển Hà Tiên đến năm 2040. Trong đó, nhấn mạnh Hà Tiên cần hoàn thiện quy hoạch hạ tầng và giao thông, nhất là hoàn thiện sân bay lưỡng dụng, khu vực cảng biển, các tuyến đường vượt biển và kết nối với khu vực lân cận.

Đây là một trong những nhân tố quan trọng góp phần phát triển du lịch và kinh tế cửa khẩu cho Hà Tiên, hứa hẹn giúp Hà Tiên vươn lên trở thành một trong những địa phương đi đầu về du lịch biển. Và những tổ hợp như New Vegas Center sẽ trở thành địa điểm không thể bỏ qua của du khách khi đến Hà Tiên, góp phần hoàn thiện vẻ đẹp của một "Hà Tiên Thập Cảnh".

Diệp Chi