New South Wales - điểm đến của du học sinh quốc tế

AustraliaBang New South Wales có số lượng đại học lớn nhất cả nước, nơi đặt trụ sở của hơn 600 công ty đa quốc gia, nhiều triển vọng việc làm cho sinh viên quốc tế.

Vị trí địa lý

Bang New South Wales (NSW) nằm ở phía Đông Nam của Australia, khí hậu ôn hòa với bốn mùa gần như rõ rệt trong năm. Vào mùa hè, nhiệt độ khoảng 24-30 độ C, mùa đông trung bình 12 độ C - gần giống khí hậu miền Bắc Việt Nam.

Có cơ duyên đến với Australia từ những năm 2000 để du học và làm việc, ông Kiền Nguyễn - diễn giả của tọa đàm Tỏa sáng cùng Australia, số 4 cho biết rất yêu xứ sở kangaroo và mong muốn có nhiều đóng góp cho quan hệ giữa hai nước.

NSW ngoài nhà hát Con Sò và Cầu cảng Sydney nổi tiếng còn có các địa điểm biểu diễn âm nhạc lớn như City Recital Hall và Sydney Town Hall.

Theo ông Kiền Nguyễn, nơi đây ngoài nhà hát Con Sò và Cầu cảng Sydney nổi tiếng còn có các địa điểm biểu diễn âm nhạc lớn như City Recital Hall và Sydney Town Hall. Ngoài ra, bang có nhiều bảo tàng, phòng trưng bày nghệ thuật lớn như bảo tàng Quốc gia, bảo tàng Sydney, phòng trưng bày Nghệ thuật New South Wales, bảo tàng Nghệ thuật Đương đại... Bên cạnh đó là khung cảnh nên thơ của núi non hùng vĩ tại Công viên quốc gia Blue Mountains, những ngọn núi tuyết hay những bãi biển đẹp.

Đặc biệt, theo ông Kiền Nguyễn, tại New South Wales, tiếng Việt là một trong 5 thứ tiếng được người dân sử dụng nhiều nhất.

Tiềm năng phát triển

Bang NSW là nền kinh tế lớn nhất Australia, đóng góp hơn 1/3 GDP của cả nước. Trong đó Sydney là trung tâm kinh tế tài chính của Autralia và thế giới. Nơi đây có sàn giao dịch chứng khoán Australia (ASX) là một trong những sàn lớn nhất thế giới. Sydney là nơi đặt trụ sở của hơn 600 công ty đa quốc gia và 80% các ngân hàng ở Australia. Bang có môi trường kinh tế và chính trị ổn định, cùng nhiều chính sách ưu đãi tạo điều kiện cho doanh nghiệp thành lập và phát triển.

Ông Kiền Nguyễn cho biết, ngoài lĩnh vực Tài chính, khoa học và công nghệ (STEM ) cũng là thế mạnh của bang. Sydney là trung tâm về công nghệ, đổi mới và khởi nghiệp của Australia. Được mệnh danh là "Thủ phủ startup của Australia", Sydney là cái nôi khởi nghiệp của 64% FinTech của cả nước. Chính phủ bang đầu tư 35 triệu USD thành lập Sydney Startup Hub là trung tâm đổi mới sáng tạo lớn nhất Nam Bán cầu, thu hút các startup, vườn ươm, quỹ đầu tư, chương trình nghiên cứu phát của chính phủ và doanh nghiệp toàn cầu để tạo nên văn hóa startup mạnh mẽ cho bang.

Tiếp nối sự thành công đó, bang đầu tư 48 triệu USD phát triển khu Tech Central là trung tâm tương lai cho mảng công nghệ cao như Fintech, e-Health, AI, IoT, blockchain, lượng tử... Bước đầu Tech Central đã thu hút được các công ty công nghệ lớn như Atlassian, hơn 100 startup và tạo ra 25.000 việc làm.

Ngoài ra, vùng Western Sydney còn có khu phức hợp Westmead Health Innovation District, là một trong những khu nghiên cứu và sáng tạo về y tế sức khỏe lớn nhất cả nước. Khu này có 4 bệnh viện lớn, 4 viện nghiên cứu y khoa hàng đầu thế giới, 2 trường đại học và dịch vụ nghiên cứu bệnh lý lớn nhất bang. Dự kiến tính đến năm 2036, khu này thu hút 50.000 việc làm và 10.000 sinh viên.

Không chỉ nổi tiếng với nền kinh tế phát triển, thành phố cảng Sydney và bang NSW còn có môi trường trong lành, tỷ lệ tội phạm thấp và các hoạt động ngoài trời hấp dẫn. Sinh viên có thể trải nghiệm cuộc sống ở bang NSW trong suốt thời gian du học bằng cách chọn sống trong ký túc xá của trường, sống và sinh hoạt cùng gia đình bản xứ (homestay), hoặc tự thuê nhà hay chia sẻ nhà với bạn bè.

New South Wales - điểm đến của du học sinh quốc tế Khám phá các điểm đến khi du học bang New South Wales. Nguồn: Study NSW

Hệ thống giáo dục

Bang New South Wales có hệ thống giáo dục lâu đời và nổi tiếng với 11 đại học danh tiếng - nhiều hơn tất cả bang khác ở Australia. Đặc biệt, tính đến 9/5, có hơn 15.000 sinh viên Việt Nam đang theo học tại một cơ sở giáo dục của Australia và New South Wales là một trong những điểm đến du học được ưu tiên nhất.

Trong đó có 6 trường ở Sydney gồm: ĐH Sydney, ĐH New South Wales, ĐH Macquarie, ĐH Công nghệ Sydney, ĐH Western Sydney, ĐH Catholic và 5 trường ở các vùng khác của bang là ĐH Wollongong, ĐH Newcastle, ĐH New England, ĐH Southern Cross, ĐH Charles Sturt.

Đơn cử, bang có hai đại học thuộc nhóm top 8 trường của Australia (Group of Eight ) là ĐH Sydney và ĐH New South Wales (UNSW), và 2 đại học nằm trong top các trường đại học trẻ xuất sắc nhất thế giới là ĐH Công nghệ Sydney (UTS) và ĐH Wollongong. Ngoài ra, các đại học khác của bang đều có thế mạnh đặc trưng về đào tạo cũng như lợi thế từ vị trí hay kinh tế từng vùng. Các trường này mang đến chương trình đa dạng và nhiều ngành nghề khác nhau, đồng nghĩa với danh tiếng đó là những bằng cấp giá trị trên phạm vi toàn cầu, tạo điều kiện làm việc tại Australia và nhiều nơi trên thế giới.

"Bất kể sinh viên muốn học ngành nào, mức sống hay phong cách sống nào đều có thể tìm thấy sự lựa chọn phù hợp với mình ở New South Wales", ông Kiền Nguyễn nhấn mạnh.

Du học sinh bang New South Wales.

Chính sách hỗ trợ du học sinh

Chính phủ bang NSW thành lập Study NSW vào năm 2014 với mục tiêu thu hút sinh viên quốc tế, tăng chất lượng trải nghiệm khi du học tại bang và ghi nhận đóng góp của những sinh viên này tới cộng đồng.

Hàng năm Study NSW đều có nhiều sáng kiến và chính sách hỗ trợ sinh viên quốc tế. Có thể kể đến Partner Projects, nơi sinh viên được tham gia các dự án hợp tác giữa doanh nghiệp và chính phủ bang. Từ 2014 - 2021, bang đầu tư 2,4 triệu USD cho 61 dự án với các đối tác khác nhau, thu hút khoảng 8,4 triệu USD từ doanh nghiệp thông qua các chương trình hợp tác này. Ngoài ra, chính quyền bang còn tổ chức chương trình thực tập cho sinh viên quốc tế, giúp các bạn có cơ hội cọ xát và quen dần với môi trường làm việc.

Study NSW còn rất chú trọng hỗ trợ sinh viên quốc tế trong đợt Covid-19 năm 2020, qua các hoạt động như tặng các gói quà thực phẩm, tìm kiếm nơi ở phù hợp ngoài ra có tư vấn về pháp lý, tâm lý cho sinh viên. Study NSW triển khai chương trình International Student Intake Support Service, nơi có các chuyên gia đa ngôn ngữ giải đáp thắc mắc và hỗ trợ kết nối khi du học sinh khi gặp khó khăn.

Trong thời gian Australia mới mở cửa đón sinh viên, bang đồng thời tái khởi động chương trình chào đón sinh viên - những bạn sang học tập sẽ được tạo điều kiện để tham gia vào hoạt động của trường, các hội nhóm du học sinh Việt Nam tại bang.

Chính phủ Australia có chương trình post-study work visa (visa sau tốt nghiệp) giúp sinh viên có thời gian trải nghiệm việc làm tại Australia. Đặc biệt với những vùng thuộc Regional New South Wales, thời gian này được tăng thêm, có thể lên tới 4 năm.

Nguyễn Phượng (Ảnh: Study NSW)