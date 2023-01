New Image International và New Image Việt Nam cam kết hợp tác bền chặt

New Image Việt Nam và tập đoàn quốc tế cam kết tiếp tục hợp tác bền chặt, đặt mục tiêu thành doanh nghiệp dẫn đầu ngành dinh dưỡng miễn dịch trong khu vực.

Trong chuyến viếng thăm và khảo sát thị trường Việt Nam, ông Graeme Clegg, nhà sáng lập kiêm Chủ tịch tập đoàn New Image International, cho biết ông tin tưởng và tự hào về hệ thống phân phối, quản lý của New Image Việt Nam. Với doanh số bán hàng hiện tại, New Image Việt Nam đang là đơn vị dẫn đầu tại khu vực Đông Nam Á, sở hữu hệ thống vận hành thương mại các đối tác quốc gia khác có thể tham khảo và áp dụng.

Ông Graeme Clegg, nhà sáng lập kiêm Chủ tịch tập đoàn New Image International trong chuyến đến thăm Việt Nam. Ảnh: New Image Việt Nam

Chuyến viếng thăm lần này đúng cột mốc gần 10 năm hành trình phát triển của New Image Việt Nam. Những thành tựu, thách thức lẫn cơ hội công ty đối mặt trong suốt thời gian qua phần nào cho thấy nỗ lực phát triển, hiện thực hóa những mục tiêu, cam kết ban lãnh đạo công ty đã đề ra từ những ngày đầu thành lập.

Ông Graeme Clegg thể hiện sự vui mừng khi có cơ hội chính thức gặp gỡ các nhà phân phối, đối tác kinh doanh có năng lực, đam mê. Đây đều là những đối tác đã và đang đồng hành cùng New Image Việt Nam theo đuổi sứ mệnh hỗ trợ chăm sóc, cải thiện sức khỏe cho người dân toàn quốc.

"Thời gian qua chúng ta phải đối mặt với nhiều thách thức thị trường, đương đầu với hàng loạt đối thủ cạnh tranh. Với tư cách là đồng minh của New Image Việt Nam từ phương xa, tôi sẵn sàng đồng hành cùng các bạn bước vào thời đại mới với những bước tiến đột phá về tất cả phương diện", ông Graeme Clegg chia sẻ.

Vị Chủ tịch New Image International xuất thân là một doanh nhân, nhạy bén với thị trường thương mại, thấu hiểu và nắm bắt được nhu cầu của người tiêu dùng toàn cầu. Ông cho biết việc thành lập doanh nghiệp mang đến cho người dùng những sản phẩm hỗ trợ chăm sóc, cải thiện sức khỏe, tăng sức đề kháng, phòng chống bệnh tật... là thử thách to lớn. Tuy nhiên quyết định này lại mang ý nghĩa sâu sắc khi có thể giúp đáp ứng đúng nhu cầu lớn của thị trường hiện nay.

New Image International và New Image Việt Nam có mối quan hệ hợp tác bền chặt, cùng nhau phát triển trong nhiều năm liền. Ảnh: New Image Việt Nam

Sau thời gian dài nghiên cứu, ông Clegg mang đến những sản phẩm hỗ trợ chăm sóc sức khỏe có chứa kháng thể IgG từ sữa non của bò, nguồn gốc từ New Zealand. Quốc gia nổi tiếng với các cánh đồng sinh thái và sản phẩm giúp con người chống lại các tác nhân gây bệnh từ môi trường xung quanh, hỗ trợ ngăn ngừa các bệnh nhiễm trùng. Đó cũng là sứ mệnh to lớn ông Graeme Clegg theo đuổi từ những ngày đầu thành lập tập đoàn đến nay.

Nhận thấy tâm huyết, tinh thần trách nhiệm của các nhà phân phối, đối tác kinh doanh tại New Image Việt Nam, ông cho rằng đó là một trong những yếu tố quan trọng giúp làm nên thành công hôm nay. Theo ông, chính họ là "những nhà lãnh đạo hàng đầu" vì đã không ngừng cố gắng hoàn thành sứ mệnh giúp người dân Việt Nam có sức khỏe và đề kháng tốt hơn.

"New Image International và New Image Việt Nam đến nay đã có mối quan hệ đồng hành lâu dài, hợp tác bền chặt, cùng nhau phát triển và tiến về phía trước. Tôi tin rằng không chỉ 10 năm qua mà trong tương lai, đối tác Việt Nam vẫn sẽ hoàn thành tốt sứ mệnh chia sẻ, lan tỏa các sản phẩm hỗ trợ cải thiện sức khỏe lẫn chất lượng cuộc sống cho người dân Việt Nam. Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với New Image Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi để đôi bên cùng phát triển và có những hợp tác sâu rộng hơn trong tương lai gần", Chủ tịch New Image International cam kết.

Sau 10 năm thành lập, New Image Việt Nam ghi nhận nhiều cột mốc nổi bật và có vị trí nhất định trong thị trường dinh dưỡng miễn dịch. Đơn vị hiện sở hữu tổng doanh thu gần 3.890 tỷ đồng (tương đương 260 triệu NZD); gần 130.000 thành viên; 4 chi nhánh và trụ sở chính lớn. Đồng thời, New Image Việt Nam cũng là một trong những công ty lớn dẫn đầu ngành MLM tại Việt Nam.

Ông Loo Leong Fatt - Tổng giám đốc New Image Việt Nam, cho biết ban lãnh đạo công ty luôn tạo điều kiện để các nhà phân phối phát huy tối đa năng lực, đam mê, nhiệt huyết trong kinh doanh. Thành tựu hôm nay của họ được tạo nên nhờ ba tiêu chí: tự hào về công ty, mạng lưới và sự nghiệp kinh doanh. Ông muốn lan tỏa thông điệp "We are One" đến từng nhà phân phối tại New Image Việt Nam rằng "chúng ta sẽ cùng đồng hành, phát triển và vươn xa hơn nữa".

New Image Việt Nam và New Image International kỳ vọng mối quan hệ hợp tác đôi bên trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều bước tiến sâu rộng, bền chặt hơn, bứt phá doanh số và thu hút thêm nhiều nhân lực tài năng. Ông Graeme Clegg cũng dành lời cảm ơn tới những đối tác, người bạn Việt Nam vì sự đón tiếp trong chuyến viếng thăm lần này.

Cẩn Y