Neville tiếp tục dự đoán Arsenal vô địch Ngoại hạng Anh

AnhMùa thứ ba liên tiếp cựu hậu vệ Man Utd, Gary Neville dự đoán Arsenal lên ngôi Ngoại hạng Anh, trong khi Jamie Carragher chọn Liverpool.

Sau vòng một cuối tuần qua, Neville và Carragher đều dự đoán Liverpool, Arsenal và Man City có nhiều cơ hội vô địch hơn cả ở mùa giải 2025-2026. "Tôi khó có thể chọn đội nào trong ba đội này", Neville nói trong chương trình Monday Night Football tối 18/8. "Nhưng tôi sẽ chọn Arsenal, đội tôi đã dự đoán vô địch ba năm qua. Arsenal chơi ổn định, chắc chắn và luôn đạt điểm cao. Tiền đạo Viktor Gyokeres sẽ là mảnh ghép giúp Arsenal lên ngôi".

Arsenal (áo trắng) trong trận thắng Man Utd trên sân Old Trafford, thành phố Manchester, Vương quốc Anh, vòng 1 Ngoại hạng Anh ngày 17/8/2025. Ảnh: Reuters

Arsenal đã ba mùa liên tiếp về nhì Ngoại hạng Anh, dưới trướng Mikel Arteta. Họ sở hữu hàng thủ tốt nhất giải trong hai mùa liên tiếp. Vì thế, Neville tin rằng việc bổ sung trung phong Gyokeres sẽ giúp hàng công "Pháo Thủ" ghi nhiều bàn hơn, giúp đội cải thiện vị trí.

Ở nhóm dự Champions League mùa sau, Neville gây bất ngờ khi dự đoán Man Utd sẽ chen chân vào Top 4, nhờ không phải dự Cúp châu Âu mùa này. Carragher không đồng ý với nhận định đó, và dự đoán Chelsea mới có thể đứng trong Top 4, bên cạnh Arsenal, Liverpool và Man City.

Cả hai chuyên gia đồng thuận Newcastle sẽ góp mặt trong Top 6, trong đó Carragher xếp họ thứ năm và Neville thứ sáu.

Về hạng mục "HLV đáng chú ý", Neville chọn Ruben Amorim, khiến Carragher bật cười. Cựu hậu vệ Liverpool cho rằng đồng nghiệp của anh năm nào cũng chọn HLV Man Utd. "Amorim sẽ chịu áp lực lớn tại Man Utd mùa này, nhưng cậu ấy sẽ làm tốt nhiệm vụ", Neville giải thích.

Carragher thì cho rằng HLV Oliver Glasner mới đáng chú ý, sau khi giúp Crystal Palace đoạt Cúp FA và Siêu cúp Anh. Tuy nhiên, Crystal Palace chưa mua được tân binh nào đáng kể trong hè 2025, lại có nguy cơ mất hai trụ cột là trung vệ Marc Guehi và tiền vệ Eberechi Eze.

Ở nhóm xuống hạng, Neville dự đoán Leeds, Burnley và Wolves sẽ phải rời giải, chỉ có tân binh Sunderland sẽ trụ lại. "Mèo Đen" khởi đầu ấn tượng sau khi thắng West Ham 3-0 ở vòng một, sau tám mùa giải phải chơi ở hạng dưới.

Carragher chọn Sunderland, Burnley và Wolves xuống hạng, đồng thời tin rằng tân binh Leeds sẽ tận dụng lợi thế sân nhà Elland Road để trụ hạng. Leeds cũng khởi đầu như mơ mùa này, khi thắng Everton 1-0 trong trận muộn nhất vòng một tối 18/8.

Hai chuyên gia cùng cảnh báo West Ham và Brentford có thể gặp khó khăn suốt mùa này. Nhưng họ không nghĩ rằng hai đội này có thể xuống hạng.

Ở các giải thưởng cá nhân, hai danh thủ nhất trí Erling Haaland tiếp tục thống trị cuộc đua Vua phá lưới. Với các tân binh, Neville tin Gyokeres sẽ tạo dấu ấn ở Arsenal, còn Carragher chọn Florian Wirtz của Liverpool.

Ở hạng mục "cầu thủ trẻ đáng chú ý", Neville chọn sao trẻ Estevao của Chelsea, trong khi Carragher nghiêng về hậu vệ trái Adrien Truffert của Bournemouth.

Hoàng An (theo Daily Mail)