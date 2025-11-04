Neville: 'Sesko kém xa tiêu chuẩn Man Utd'

AnhCựu danh thủ Gary Neville cho rằng tiền đạo Benjamin Sesko đang thể hiện phong độ kém xa kỳ vọng của Man Utd ở một trung phong 89 triệu USD.

"Sesko trông vụng về, đỡ bóng không tốt, đặc biệt từ những đường chuyền dài", Neville nói trên Sky Sports. "Dù cậu ấy còn trẻ và đang trong giai đoạn thích nghi, tôi vẫn muốn thấy nhiều hơn ở tiền đạo Slovenia".

Sesko bật cao mừng bàn thắng ấn định tỷ số 2-0 cho Man Utd trước Sunderland trên sân Old Trafford, thành phố Manchester, vòng 7 Ngoại hạng Anh ngày 4/10/2025. Ảnh: Reuters

Sesko, 22 tuổi, gia nhập Man Utd từ Leipzig với phí ban đầu 89 triệu USD. Anh được kỳ vọng trở thành trung phong tương lai của đội bóng, sau khi gây ấn tượng tại Bundesliga với 39 bàn trong hai mùa giải. Tuy nhiên, kể từ khi chuyển sang Anh, tiền đạo người Slovenia mới ghi được hai bàn sau 11 trận, và đang trải qua ba trận liên tiếp tịt ngòi.

Trong trận gặp Nottingham Forest, Sesko chỉ chạm bóng 21 lần, ít hơn một nửa so với bất kỳ cầu thủ đá chính nào khác của Man Utd. Dù chơi trọn 90 phút, anh hầu như bị cô lập trên hàng công, dứt điểm ba lần nhưng không trúng khung thành.

Các tân binh khác của Man Utd như Bryan Mbeumo và Matheus Cunha được đánh giá tích cực hơn. Mbeumo đã ghi năm bàn, còn Cunha dù mới một lần lập công nhưng vẫn tạo được dấu ấn trong lối chơi chung. "Sesko thua xa họ về ảnh hưởng lên trận đấu", Neville nói thêm.

Tuy nhiên, trong nội bộ đội bóng, Sesko vẫn nhận được sự ủng hộ. "Chúng tôi hiểu Sesko sẽ bị đánh giá qua số bàn thắng, nhưng cậu ấy đang làm tốt những gì được yêu cầu", thủ quân Bruno Fernandes nói. "Cậu ấy chăm chỉ, ham học hỏi và có khát khao tiến bộ. Tôi tin khi hòa nhập tốt hơn, Sesko sẽ ghi thêm nhiều bàn thắng".

Màn thể hiện gần đây của Sesko khiến nhiều người liên tưởng đến Rasmus Hojlund. Tiền đạo Đan Mạch vẫn thuộc biên chế Man Utd, nhưng đang chơi cho Napoli. Mùa trước, Hojlund chỉ ghi bốn bàn trong 32 trận ở Ngoại hạng Anh. Sesko được kỳ vọng là phiên bản nâng cấp của Hojlund, nhưng sự khác biệt tiền đạo Slovenia đem lại chưa thực sự rõ rệt.

Mùa này, Hojlund đã ghi bốn bàn trong bảy trận khoác áo Napoli.

Hoàng An tổng hợp