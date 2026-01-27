Neville: 'Man Utd đã tìm lại được phép thuật'

Cựu thủ quân Man Utd, Gary Neville "kinh ngạc" khi đội nhà hồi sinh rõ rệt với hai trận thắng Man City và Arsenal ở Ngoại hạng Anh.

Ngay sau trận đấu, cựu hậu vệ người Anh nhấn mạnh cảm giác phép thuật đã trở lại với Man Utd, thứ đội bóng này đã đánh mất trong nhiều tuần trước đó. "Phép thuật" theo Neville là cảm xúc gắn liền với lối chơi giàu tốc độ, rủi ro và những bàn thắng đẹp mắt. "Man Utd cần chơi theo cách đó, để phù hợp với bản sắc CLB, bất kể điều đó có đảm bảo suất dự Champions League hay không", cựu hậu vệ 50 tuổi nói.

Neville thừa nhận bản thân không tin Man Utd sẽ thắng Arsenal, dù anh kỳ vọng họ thể hiện được tinh thần và sự gắn kết. Nhưng màn trình diễn tại Emirates khiến anh "hoàn toàn choáng ngợp", bởi chỉ vài tuần trước đó, phong độ của đội bóng đã xuống mức rất thấp. "Đội bóng như lột xác, từ cường độ thi đấu, sự gắn kết giữa các tuyến, tính kỷ luật trong phòng ngự đến thái độ sẵn sàng lùi về hỗ trợ nhau", Neville nói thêm.

Gary Neville sau trận Man Utd thắng Arsenal 3-2 trên sân Emirates, thành phố London, Anh, vòng 23 Ngoại hạng Anh tối 25/1/2026. Ảnh: chụp màn hình

Cựu danh thủ đặc biệt ấn tượng với cách Man Utd phòng ngự tập thể. Các cầu thủ tấn công lùi sâu hỗ trợ hậu vệ, các tiền vệ cánh hỗ trợ hậu vệ biên, còn các hậu vệ biên chủ động áp sát Bukayo Saka và Leandro Trossard. Neville đánh giá đây là sự cải thiện lớn so với trước, khi Man Utd thường xuyên để lộ khoảng trống ở hai biên. Anh cũng đề cao việc đội bóng kiểm soát trận đấu khi không có bóng. Ngoài 30 phút đầu, Arsenal giữ bóng nhiều nhưng không tạo ra quá nhiều cơ hội nguy hiểm.

Sau những phút đầu dồn ép, Arsenal mở tỷ số từ cú đá phản lưới của trung vệ Lisandro Martinez. Tuy nhiên, đường chuyền về bất cẩn của tiền vệ Martin Zubimendi giúp Bryan Mbeumo gỡ hòa cho Man Utd ngay trong hiệp một. Patrick Dorgu lập siêu phẩm để Man Utd vượt lên ở phút 50, nhưng Mikel Merino gỡ hòa cho chủ nhà từ tình huống cố định phút 84. Chỉ ba phút sau, Matheus Cunha sút xa ghi bàn ấn định thắng lợi 3-2 cho đội khách.

Man Utd thắng ngược Arsenal Diễn biến chính trận đấu.

Hai bàn thắng của Dorgu và Cunha được Neville mô tả là "đẳng cấp thế giới", đúng với phong cách mà anh muốn thấy ở Man Utd. Đó là mạo hiểm, sáng tạo và tạo cảm giác phấn khích.

Bên cạnh màn trình diễn trên sân, Neville cũng nói về ảnh hưởng của HLV Michael Carrick. Anh cho rằng Carrick đã mang lại sự đơn giản trong cách tiếp cận chiến thuật trong hai tuần gần đây, với hệ thống gồm một cầu thủ sáng tạo chơi gần tiền đạo, hai cầu thủ chạy cánh bó vào trung lộ và hàng thủ bốn người chơi quyết liệt. Neville khẳng định Carrick xứng đáng được khen ngợi khi tạo ra chuyển biến lớn trong đội bóng.

Hậu vệ Man Utd thời 1992-2011 cho rằng Dorgu là hình ảnh tiêu biểu cho sự lột xác của Man Utd. Anh từng nghi ngờ vai trò của cầu thủ Đan Mạch, nhưng nhận ra tiềm năng khi Dorgu được sử dụng cao hơn trên hàng công. "Chắc chắn vị trí phù hợp với Dorgu là tiền vệ cánh", Neville nhận xét.

Tuyệt phẩm sút xa của Patrick Dorgu vào lưới Arsenal. Ảnh: Reuters

Với vẻ mặt chân thành, Neville cũng khen ngợi hậu vệ Diogo Dalot trước những chỉ trích từ người hâm mộ. Anh cho rằng Dalot có thể trở thành một hậu vệ biên ổn định nếu được chơi cố định ở vị trí sở trường. "Nhiều người có thể không tin tưởng Dalot, nhưng cậu ấy có khả năng không chiến, thể lực và sự bền bỉ trong việc áp sát và lùi về", anh nói "Sự kết nối khoảng cách giữa các hậu vệ đã tốt hơn nhiều, giúp Man Utd giữ được cấu trúc phòng ngự khi bị chuyển trạng thái".

Ở tuyến giữa, Neville bác bỏ quan điểm cho rằng Kobbie Mainoo không thể chơi cùng Bruno Fernandes, như Ruben Amorim từng nói. Cả hai có thể đá cùng nhau trong sơ đồ hai tiền vệ trung tâm, đồng thời nhận xét Casemiro cũng trông khác hẳn trong hai tuần gần đây nhờ sự thay đổi về cấu trúc và tinh thần.

Neville tin rằng Man Utd đang có cơ hội thực sự để vào Top 4, dù anh cảnh báo đội không nên quá hưng phấn. Anh nhấn mạnh điều quan trọng nhất là duy trì tiêu chuẩn về hiệu suất và thái độ thi đấu. Theo Neville, nếu Man Utd giữ được cường độ và chất lượng, họ có thể không thắng mọi trận, nhưng sẽ nhận được sự đồng cảm từ người hâm mộ.

Hoàng An (theo Sky Sports)