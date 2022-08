Neville: 'Man City bỏ xa Man Utd vài năm ánh sáng'

AnhTheo cựu hậu vệ Gary Neville, việc thiếu đầu tư khiến Man Utd tụt hậu rất xa so với Man City, Liverpool hay Tottenham.

"Man City bỏ xa Man Utd vài năm ánh sáng, cả ở trong lẫn ngoài sân cỏ", Neville nói trên podcast The Diary Of A CEO của Steven Bartlett ngày 18/8. "Tottenham thi đầu tư hơn 1,5 tỷ USD vào sân vận động mới. Nó như một bảo tàng vậy, là sân đấu hàng đầu thế giới".

Neville cũng chỉ trích giới chủ và ban lãnh đạo đã làm "mục ruỗng" Man Utd, khi không đầu tư vào Old Trafford cũng như sân tập Carrington trong 20 năm qua. "Điều duy nhất tôi nghĩ có thể thay đổi Man Utd bây giờ là sự xuất hiện chủ sở hữu mới", cựu hậu vệ Anh nhấn mạnh.

Neville quan ngại trước hiện trạng của Man Utd.

Neville cho rằng Liverpool cũng vượt lên rất xa, dù có lúc họ thua kém Man Utd về mọi mặt. "Tôi từng cười khi đến Anfield và so sánh nó với Old Trafford", ông nói. "Khi đó, tôi nghĩ rằng Liverpool tụt lại rất xa và không thể bắt kịp Man Utd. Giờ thì họ xây dựng khán đài thứ hai sau khung thành nơi các CĐV đội khách ngồi, còn khán đài chính thì cao ngất ngưởng. Anfield sẽ là sân hiện đại hơn Old Trafford trong 12 tháng nữa. Đó là điều không thể tha thứ".

Công tác chuyển nhượng từ khi Sir Alex Ferguson giải nghệ là một vấn đề lớn, khi Neville phân tích 33 bản hợp đồng Man Utd thực hiện kể từ năm 2013 - không bao gồm việc tuyển mộ thủ môn thứ ba và các cầu thủ trẻ chưa sẵn sàng cho đội một.

Ông tuổi phân loại các cầu thủ này theo ba màu, với xanh lá cây là thành công, vàng là tạm ổn và đỏ là thất bại. Trong số 33 bản hợp đồng có tổng phí chuyển nhượng hơn 1,5 tỷ USD, chỉ Zlatan Ibrahimovic và Bruno Fernandes được xếp hạng thành công.

Từ khi đầu quân cho Man Utd từ tháng 1/2020, Fernandes thành trụ cột với tám bàn và bảy lần kiến tạo trong 14 trận mùa 2019-2020, và 18 bàn cùng 12 kiến tạo trong 37 trận mùa 2020-2021. Nhưng mùa trước, tiền vệ Bồ Đào Nha sa sút phong độ khi chỉ có 10 bàn và sáu kiến tạo trong 36 trận.

Trong khi đó, Ibrahimovic ghi bàn sau 33 lần ra sân cho Man Utd giai đoạn 2016-2018, dưới trướng Jose Mourinho. Ở sân Old Trafford, tiền đạo Thụy Điển cùng CLB đoạt Siêu Cup Anh 2016, Cup Liên đoàn 2016-2017 và vô địch Europa League 2016-2017.

Neville xếp bảy cầu thủ Man Utd nhận màu vàng, gồm Cristiano Ronaldo và Harry Maguire, và 24 người còn lại thuộc danh sách những hợp đồng thất bại. Trong đó có những tên tuổi như Paul Pogba, Alexis Sanchez, Jadon Sancho và tiền vệ trị giá 30 triệu USD Morgan Schneiderlin.

Neville cho rằng văn hóa thất bại đã thầm nhuần vào Man Utd - CLB không đăng quang Ngoại hạng Anh từ khi Ferguson giải nghệ năm 2013, khi nhận định 75% các hợp đồng mới đều không hiệu quả, và chỉ có khoảng 5% thành công.

"Man Utd giờ hỗn loạn giữa việc bổ nhiệm HLV và xây dựng kế hoạch dài hạn", ông nói thêm. "Tôi từng rất hào hứng với nhiều hợp đồng, ngay cả năm ngoái với Jadon Sancho, Raphael Varane và Ronaldo. Nhưng Man Utd hiện đã thành nghĩa địa cho các cầu thủ. Bây giờ, nhiều người thậm chí cân nhắc có nên đến đây hay không".

Ronaldo chưa phải là hợp đồng thành công, nhưng vẫn là điểm bấu víu hy vọng của Man Utd, theo Neville. Ảnh: Alamy

Neville lo ngại Man Utd có thể cán đích nửa dưới bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh nếu để Ronaldo rời đi và không thể tìm kiếm sự thay thế chất lượng hè này. "Man Utd sẽ thật đáng nguyền rủa nếu bán Ronaldo", ông bình luận. "Một vài tuần trước là thời điểm tốt nhất để họ bán Ronaldo. Nhưng giờ nếu làm vậy, họ không còn tiền đạo nào có thể cung cấp lượng bàn thắng ổn định".

Neville cũng cho rằng Ten Hag không được hậu thuẫn từ khi tiếp quản ghế nóng từ Ralf Rangnick. Hè này, Man Utd đã chi 80 triệu USD để tuyển mộ hai hậu vệ Lisandro Martinez, Tyrell Malacia và ký hợp đồng với tiền vệ Christan Eriksen theo dạng tự do. Tuy nhiên, Man Utd bế tắc trong bàn đàm phán với Frenkie de Jong, Adrien Rabiot và đã rút khỏi thương vụ mua Marko Arnautovic.

Hồng Duy