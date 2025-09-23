Neville: 'Guardiola xoay chiến thuật 180 độ'

AnhCựu hậu vệ Gary Neville thích việc HLV Pep Guardiola sử dụng chiến thuật tử thủ, khi Man City hòa Arsenal 1-1 ở vòng 5 Ngoại hạng Anh.

"Tôi chưa bao giờ thấy Guardiola áp dụng lối chơi như vậy, nhưng tôi thực sự thích nó", Neville bình luận trên Sky Sports. "Guardiola quyết định rằng Man City sẽ phòng ngự số đông, chơi phản công với chỉ một tiền đạo. Họ trông rất thoải mái, gần như chặn đứng mọi tình huống tấn công của Arsenal cho đến khi bị gỡ hòa".

Gianluigi Donnarumma đấm bóng từ quả phạt góc, trong trận Man City hòa Arsenal 1-1 ở vòng 5 Ngoại hạng Anh trên sân Emirates, London, Anh ngày 21/9/2025. Ảnh: The Guardian

Theo Neville, Guardiola thay đổi hoàn toàn so với thời điểm mới dẫn dắt Man City. "Tôi nhớ mùa đầu tiên Guardiola đến Anh, ông ấy khẳng định nguyên nhân bị thủng lưới là do không giữ bóng đủ tốt", cựu hậu vệ Man Utd nhớ lại. "Suốt 7-8 năm qua, Man City thống trị nhờ kiểm soát bóng, nhưng giờ họ đã xoay 180 độ. Man City hiện thi đấu trực diện, giàu thể lực, ít hoa mỹ hơn nhưng vẫn cực kỳ hiệu quả. Và tôi thích sự thay đổi này".

Trên sân Emirates hôm 21/9, Man City thi đấu thực dụng - trái ngược với phong cách hoa mỹ lâu nay, chỉ cầm bóng 32,8% - thấp nhất trong toàn bộ 601 trận đấu tại giải VĐQG mà Guardiola từng cầm quân. Điều trùng hợp, cả hai trận có tỷ lệ kiểm soát bóng thấp nhất của ông đều diễn ra trước Arsenal tại Ngoại hạng Anh, trước đó là 36,5% hồi tháng 3/2023.

Trận này, Man City mở tỷ số ở phút 9 nhờ cú sút chéo góc của Erling Haaland. Sau đó, đội khách lùi sâu đội hình phòng ngự. Guardiola thậm chí lần lượt thay Phil Foden, Haaland bằng hậu vệ Nathan Ake, tiền vệ trung tâm Nico Gonzalez để gia cố hàng thủ và bảo toàn tỷ số 1-0, nhưng bất thành. Ở phút bù thứ ba, Gabriel Martinelli phá bẫy việt vị, thoát xuống lốp bóng qua đầu thủ thành Gianluigi Donnarumma ấn định tỷ số hòa.

HLV Pep Guardiola thay Erling Haaland bằng tiền vệ trung tâm Nico Gonzalez ở phút 76. Ảnh: Reuters

Theo Neville, sự thay đổi của Guardiola chủ yếu để đối phó với điểm mạnh cố định của Arsenal. "Những tình huống bóng chết là vũ khí chính của Arsenal", cựu hậu vệ người Anh nói. "Guardiola sử dụng '9 gã khổng lồ' để chống bóng bổng và họ làm rất tốt. Mỗi lần Arsenal ném biên xa hay đá phạt góc, Man City đều xử lý gọn gàng".

Neville cũng ca ngợi Haaland với pha làm tường, bứt tốc rồi sút chân phải chéo góc mở tỷ số. "Pha lập công tuyệt đẹp", ông thốt lên. "Khi Haaland mới đến Man City, bạn hiếm thấy những bàn thắng kiểu này. Cậu ấy băng lên như một cơn lốc và dứt điểm lạnh lùng. Bàn thắng làm tôi nhớ tới Cristiano Ronaldo thời đỉnh cao".

Erling Haaland dứt điểm chéo góc mở tỷ số cho Man City. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, cựu danh thủ Arsenal Perry Groves chỉ ra sai lầm của trung vệ Gabriel Magalhaes ở bàn thua. "Cậu ấy dâng lên quá cao, bỏ lại khoảng trống cho Haaland. Khi đối đầu một tiền đạo như thế, chỉ cần một thoáng mất tập trung, bạn sẽ phải trả giá", Groves nói với talkSPORT.

Với kết quả hòa 1-1, Man City đang đứng thứ 9 Ngoại hạng Anh với 7 điểm, còn Arsenal xếp nhì bảng với 10 điểm, kém Liverpool 5 điểm. Ở vòng 6, Man City trở về sân nhà gặp tân binh Burnley, còn Arsenal làm khách của Newcaslte.

Hồng Duy (theo Sky Sports, talkSPORT)