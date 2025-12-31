Neville bức xúc khi Amorim dùng lại sơ đồ 3-4-3 ở Man Utd

AnhTheo cựu đội trưởng Man Utd Gary Neville, việc dùng lại sơ đồ 3-4-3 trong trận hòa Wolves 1-1 ở vòng 19 Ngoại hạng Anh là sai lầm của HLV Ruben Amorim.

"Man Utd lại dùng sai chiến thuật rồi", Neville nói sau trận đấu trên sân Old Trafford tối 30/12. "Tôi đã xem sáu hay bảy trận gần đây, đủ để biết điều gì đúng và không đúng, và tôi thực sự ngạc nhiên với lựa chọn chiến thuật ở trận này".

Theo cựu danh thủ từng giành hai Champions League và tám Ngoại hạng Anh ở Man Utd, HLV Amorim nên dùng lại sơ đồ 4-2-3-1 như hai trận trước, trong đó có trận thắng Newcastle 1-0, nếu không Man Utd có thể phải chấm dứt đà tiến bộ. "Tôi nghĩ, đó cũng là những gì mà CĐV đang nghĩ", Neville nói thêm. "Nhờ sự điều chỉnh, lối chơi đã tốt hơn rất nhiều trong hai hoặc ba trận gần đây, nhưng tối nay, ông ấy lại quay về sơ đồ 3-4-3".

Amorim cúi đầu sau trận Man Utd hòa Wolves 1-1 ở vòng 19 Ngoại hạng Anh tối 30/12. Ảnh: Man Utd

Trận này, Man Utd vượt lên nhờ bàn mở tỷ số của Joshua Zirkzee ở phút 27. Đây là tình huống có phần may mắn khi bóng từ chân tiền đạo người Hà Lan đập trúng Ladislav Krejci đổi hướng. Nhưng trước khi hết hiệp một, chính Krejci đánh đầu gỡ hòa cho Wolves.

Kết quả này diễn ra chỉ ba tuần sau khi Man Utd thắng 4-1 trên sân của Wolves. Khi đó, HLV Amorim cũng dùng sơ đồ 3-4-3, nhưng chưa mất Bruno Fernandes, Bryan Mbeumo, Amad Diallo, Noussair Mazraoui do chấn thương và việc tham dự giải vô địch châu Phi.

3-4-3 là sơ đồ sở trường của Amorim từ thời dẫn dắt Sporting. Nhưng khi được áp dụng cho Man Utd, nó thường xuyên gây tranh cãi về sự phù hợp, thậm chí bị coi là lý do khiến đội bóng kết thúc Ngoại hạng Anh 2024-2025 ở vị trí 15. Thời gian gần đây, "Quỷ đỏ" chơi tiến bộ và lọt vào Top 6. Hôm 26/12, Amorim nhận được nhiều lời khen khi chuyển sang sơ đồ 4-2-3-1 trong trận thắng Newcastle 1-0.

Nếu không sớm chọn chiến thuật hợp lý, Man Utd có thể đối mặt nguy cơ tuột dốc. Trong tháng 1, thầy trò Amorim phải làm khách ba trận Ngoại hạng Anh trước Leeds, Burnley và Arsenal, bên cạnh trận tiếp Man City. Họ cũng tiếp Brighton ở vòng ba Cup FA vào ngày 11/1.

Thanh Quý (theo Sky Sports)