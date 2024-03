Neville: 'Arsenal phải dập tắt tâm lý chiến thắng của Man City'

Theo cựu hậu vệ Gary Neville, Arsenal phải thắng trên sân Man City ở vòng 30 Ngoại hạng Anh để tạo đà tâm lý đua vô địch trong giai đoạn cuối mùa giải.

"Tôi tin rằng Arsenal sẽ phải thắng trên sân Man City, vì họ còn phải làm khách của Man Utd và Tottenham trong giai đoạn còn lại. Để thực sự thay đổi tâm lý của Man City, bạn phải tự mình làm tổn thương họ và khiến họ tin rằng bạn mạnh hơn họ", Neville nói trên kênh podcast Gary Neville.

Kể từ khi dẫn dắt Arsenal, HLV Mikel Arteta toàn thua cả bốn lần hành quân tới sân Etihad tại Ngoại hạng Anh. Nếu phá dớp, chiến thắng sẽ giúp "Pháo thủ" giữ đỉnh bảng và nới rộng cách biệt với Man City lên bốn điểm. Ngược lại, trận thua sẽ khiến Arsenal kém Man City hai điểm, và nguy cơ tụt xuống thứ ba nếu Liverpool thắng Brighton.

Theo Neville, Arsenal phải thắng Man City, không chỉ để tăng cơ hội vô địch giải đấu đầu tiên sau 20 năm, mà còn để tạo tác động tích cực đến tâm lý toàn đội khi bước vào những trận đấu cuối cùng của mùa giải.

Neville nhắc lại thời ông còn thi đấu cho Man Utd và ganh đua với Arsenal cuối những năm 1990 đầu 2000. "Chúng tôi từng cảm thấy mình sẽ vô địch mỗi năm, nên khi Arsenal đến Old Trafford vào năm 1998 và Marc Overmars ghi bàn, hoặc vào đầu những năm 2000 khi Wiltord ghi bàn, họ đã làm chúng tôi choáng váng", cựu hậu vệ người Anh kể.

Ông cho rằng Arsenal hiện tại cũng ở tình thế cần làm điều tương tự với Man City. "Arsenal phải ra về với tư cách là người chiến thắng. Điều đó không có nghĩa là trận hòa không phải là kết quả đáng nể tại Etihad nhưng Man City không có xu hướng mắc sai lầm", Neville nói thêm.

Cả hai mùa gần nhất, Man City đều nước rút ngoạn mục để vô địch. Mùa 2021-2022, đội bóng của Pep Guardiola thắng bảy, hòa ba trong 10 vòng cuối để cán đích với một điểm nhiều hơn Liverpool. Man City thậm chí còn xuất sắc hơn mùa trước, khi toàn thắng 10 vòng cuối - gồm cuộc đối đầu trực tiếp với Arsenal - để vượt mặt "Pháo thủ".

Lần đầu tiên kể từ năm 2013, ba đội dẫn đầu Ngoại hạng Anh đang cách nhau một điểm sau 28 trận. Giai đoạn cuối mùa đó chứng kiến những trận đấu kinh điển, như Liverpool thắng Man City 3-2 tại Anfield vào giữa tháng Tư, hai tuần trước cú trượt chân tai hại của Steven Gerrard khi Liverpool thua Chelsea trên sân nhà và mất danh hiệu.

"Ba đội có những phẩm chất khác nhau và đều có thể vô địch", Neville nhận định về cuộc đua vô địch hiện tại. "Arsenal là tập thể đang phát triển, nổi lên như ứng viên vô địch mùa trước nhưng lại hụt hơi vào giai đoạn quyết định. Mùa này, họ trông mạnh mẽ, chắc chắn, đáng tin cậy hơn. Liverpool có năng lượng, động lực với điệu nhảy cuối của Jugen Klopp. Cuối cùng là Man City của Guardiola là cỗ máy danh hiệu. Nhưng cả Liverpool và Arsenal đều phải thay đổi tâm lý của Man City, bởi vì Man City có chất thép".

Trong khi đó, trên kênh podcast It's All Kicking Off của báo Anh Sportmail, cựu tiền đạo Chris Sutton cho rằng Man City sẽ hết cơ hội lập kỷ lục vô địch Ngoại hạng Anh bốn lần liên tiếp, nếu thua Arsenal. Sutton cũng chỉ ra thống kê đáng lo ngại rằng Man City chưa thắng trận nào khi gặp các đối thủ thuộc top 5 Ngoại hạng Anh mùa này. Cụ thể, đội bóng của Pep Guardiola thua 0-1 trên sân Arsenal, Aston Villa ở giai đoạn lượt đi, hòa Liverpool 1-1 cả hai lượt và hòa Tottenham 3-3 trên sân nhà Etihad.

