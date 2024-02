Neville ám chỉ các CLB Italy dùng doping

Huyền thoại Man Utd Gary Neville nghi ngờ các CLB Italy ông đối đầu những năm 2000 sử dụng doping.

Neville từng đối đầu Inter Milan, AC Milan, Juventus, Fiorentina, AS Roma và Lazio khi thi đấu cho Man Utd dưới sự chỉ đạo của cựu HLV Alex Ferguson. Dựa vào quan sát của bản thân, ông ám chỉ một vài CLB trong số này cho cầu thủ sử dụng doping. Quan điểm của Neville được đồng đội cũ Roy Keane ủng hộ.

Neville (phải) và Keane thời còn khoác áo Man Utd. Ảnh: AFP

Chia sẻ trong chương trình Stick To Football, khi so sánh giữa bóng đá và các môn thể thao thường gặp vấn nạn doping như đua xe đạp, Neville nói: "Tôi vẫn nhớ như in một vài ký ức. Tôi nghĩ có một vài đội chúng tôi từng đối đầu không trong sạch. Vào thời điểm đó, chúng tôi đã nghĩ vậy. Tôi và Ryan Giggs vào giữa thập niên 2000 hoặc 1990 đã nói với nhau chuyện này".

Neville cho rằng doping là chủ đề nhạy cảm vào thời ông còn thi đấu. Do đó, dù nghi ngờ đối thủ, ông không thể nhận biết rõ vấn đề. Đến sau này, khi các vụ bê bối doping ở nhiều môn thể thao vỡ lở, vấn đề dùng chất cấm trong thể thao mới được mang ra bàn luận và siết chặt.

"Khi ra sân đối đầu một vài CLB Italy, tôi nghĩ: 'Có gì đó không đúng'. Tôi xin lỗi vì nghi ngờ như vậy. Nhưng tôi biết một vài cầu thủ khác vào thập niên 2000 cũng nghĩ như tôi", Neville nói.

Đồng tình với nhận định của Neville, cựu tiền vệ Roy Keane nói: "Khi đối đầu với một số đội, tôi chỉ muốn bỏ đi, còn anh thì trông như hoàn toàn tan vỡ. Tôi vẫn nhớ khi ấy, tôi nhìn vào các cầu thủ mình đối đầu, họ chơi cho một vài đội Italy, và nghĩ họ như đang không chơi một trận bóng đá. Nhưng chúng ta sẽ không chỉ ra một vài CLB hay một vài cái tên".

Nhận định về chủ đề này, cây viết của tờ Daily Mail Riath Al-Samarrai cho rằng bóng đá cũng như các môn thể thao khác, đều có gian lận. Nhưng ông cho rằng dương tính với doping trong bóng đá không bị kỳ thị và trừng phạt nhiều như ở các môn thể thao khác.

Dẫn chứng cho điều này, Al-Samarrai lấy trường hợp của HLV Man City Pep Guardiola. Cựu tiền vệ Tây Ban Nha từng hai lần dương tính với chất cấm hồi năm 2001, khi thi đấu ở Italy cho Brescia. Khi ấy, Guardiola bị cấm thi đấu bốn tháng. Tuy nhiên, ông khẳng định bản thân vô tội, tiếp tục kháng cáo rồi đến năm 2009 được tuyên vô tội. Đến nay, vụ việc dần đi vào quên lãng và mọi người chỉ còn nhớ tới Guardiola trên tư cách một trong những HLV giỏi nhất mọi thời.

Duy Đoàn (theo Daily Mail)