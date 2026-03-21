Neuer: 'Tôi chưa từng ngán đối thủ nào chỉ vì một cá nhân cụ thể'

Trả lời phỏng vấn France Football tháng trước, ở tuổi gần 40, Manuel Neuer nhìn lại hành trình vào "ngôi đền" những huyền thoại thủ môn: từ khả năng chọn vị trí, kỹ năng chơi chân, cá tính và cả những ý tưởng giúp bóng đá tiến hóa.

Neuer lao lên gần giữa sân phá một đường phản công nhanh của Algeria trong trận Đức thắng 2-1 ở vòng 1/8 World Cup 2014. Ảnh: Reuters

- Hãy bắt đầu bằng một nhận định về anh: "Tôi không biết ai là ‘libero’ (trung vệ thòng) xuất sắc hơn Neuer, ngoại trừ có lẽ là Franz Beckenbauer". Đố anh, ai đã nói câu này? - Xem nào... (suy nghĩ). Tôi chịu! Chắc phải là một nhân vật tầm cỡ quốc tế, có lẽ là một huyền thoại bóng đá nào đó (tiếp tục suy nghĩ). Không phải là một cầu thủ đương đại đâu nhỉ?! Một HLV chăng? - Đó chính là cựu thủ thành tuyển Đức Andreas Kopke. - À, ra là vậy. Ông ấy nói hơi quá đấy, nhưng đó là quan điểm cá nhân và tôi sẽ không phản bác lại làm gì. Nhưng tôi nghĩ kiểu "libero cổ điển" thực tế không còn tồn tại nữa. Thời của Beckenbauer, hầu như đội nào cũng chơi với một libero. Bóng đá luôn thay đổi không ngừng theo dòng chảy lịch sử. Thời gian gần đây, nó còn tiến hóa mạnh mẽ hơn, đặc biệt là đối với vị trí thủ môn. - Đồng đội cũ Toni Kroos cũng từng nói về anh: "Neuer là cầu thủ trên sân chơi ngoài vùng cấm thứ 11 của chúng tôi". Vậy, chúng ta nên xem anh thuần túy là một thủ môn, hay là một cái gì đó khác? - (Cười) Khi đội nhà có bóng, tôi coi mình là một mắt xích tham gia vào quá trình triển khai lối chơi, góp phần xây dựng các tình huống dẫn đến cơ hội ghi bàn. Tại Bayern, chúng tôi triển khai bóng từ tuyến dưới, nên có thể nói tôi không chỉ đơn thuần là một thủ môn. - Siggi Huneborn, HLV thủ môn đầu tiên của anh tại Schalke 04 khi anh mới 10 tuổi, từng kể rằng ông ấy đã phải "kìm hãm" để ngăn anh dâng cao tham gia tấn công trong các trận đấu. Vì sao anh chọn vị trí thủ môn nếu anh yêu thích việc chơi bóng đến vậy? - Tôi không hề chọn vị trí này. Chính HLV đã đưa tôi vào khung gỗ. Khi đó tôi mới gia nhập đội trẻ của Schalke và đội đang thiếu thủ môn. Thời ấy, chẳng ai muốn làm thủ môn cả. Chúng tôi đá trên những mặt sân cứng, sân đất nện, thậm chí là trên cả những bãi đậu xe. Việc bay người cứu thua dẫn tới cảm giác rất đau đớn và không ai muốn điều đó. Khi không ở CLB, tôi thích đá ở các vị trí khác trên sân với bạn bè. HLV phải kìm tôi lại vì bản năng của một "cầu thủ bóng đá đường phố" làm tôi luôn muốn có bóng trong chân và tham gia vào trận đấu. Ngay từ lúc đó, tôi đã không chỉ sử dụng mỗi đôi tay của mình. Neuer đánh đầu phá bóng vì đã lao ra khỏi vòng cấm trong một trận đấu cùng Bayern ở Bundesliga. Ảnh: FC Bayern - Vậy chính xác thì anh thích chơi bóng bằng tay hay bằng chân hơn? - Tôi thực sự yêu công việc của một thủ môn. Tôi thích việc can thiệp trong vùng cấm, trong khu vực 5m50 hay trên vạch vôi. Nhưng tôi cũng luôn thấy phấn khích khi có bóng trong chân, được tham gia xây dựng lối chơi, khởi xướng một đợt tấn công và chứng kiến một đường chuyền của mình có thể loại bỏ 4 hoặc 5 đối thủ để tạo ra cơ hội. Tôi thực sự yêu thích cả hai. - Giữa một pha cứu thua đẹp mắt và một đường chuyền dài dẫn đến cơ hội ghi bàn, anh "mê" cái nào hơn? - Thú thật thì tôi vẫn thích một pha cứu thua hơn. Mùa này, tôi rất thích bàn mở tỷ số trong trận thắng Leverkusen 3-0 ngày 2/11/2025. Tôi ném bóng phát động cho Tom Bischof bên cánh trái sau pha đánh đầu về của Joshua Kimmich. Cậu ấy chuyền cho Serge Gnabry băng xuống và ghi bàn. Nhưng cũng có nhiều tình huống bóng bắt đầu nhanh từ tuyến dưới sau một tình huống phòng ngự và kết thúc bằng một cơ hội bị bỏ lỡ. Trong những trường hợp đó, một pha cứu thua đẹp mắt có giá trị hơn nhiều so với một cơ hội không thành bàn. - Với anh, thế nào là một pha cứu thua hoàn hảo? - Nó không cần phải quá ngoạn mục, nó cần sự hiệu quả. Nhiều pha cứu thua ngày nay được thực hiện quá kịch tính để tạo ra những bức ảnh đẹp. Nhưng tốt hơn hết là bắt gọn bóng và giữ quyền kiểm soát thay vì khiến đội nhà chịu một quả phạt góc. Vì sau đó bạn có thể bị thủng lưới và pha cứu thua trước đó trở nên vô nghĩa. Vẻ đẹp thực sự nằm ở hiệu quả. - Những thủ môn nào đã truyền cảm hứng cho anh? - Có một vài người. Ở tầm quốc tế, đó là Edwin van der Sar và Peter Schmeichel. Khả năng chơi chân của họ đã truyền cảm hứng cho tôi. Tại Đức, tôi có thể kể ra Jens Lehmann - người đã để lại dấu ấn trong lịch sử Schalke 04, đội bóng quê hương tôi; và Oliver Kahn vì tham vọng, động lực và sự quyết liệt của ông ấy. Neuer, thời còn ở Schalke, bay người cản một cơ hội ăn bàn của tiền đạo Bayern, Thomas Muller. Ảnh: DPA Mỗi người đều có những phẩm chất riêng. Hồi nhỏ tôi cũng xem khá nhiều video về học viện bóng đá Ajax. Ngoài ra, tôi chơi tennis rất thường xuyên. Tôi hâm mộ Boris Becker, Michael Stich và Steffi Graf. Tôi dán poster của họ trong phòng, cũng như poster của Michael Schumacher, tay đua F1 7 lần vô địch thế giới. - Thierry Henry gần đây nhận định anh đã làm nên cuộc cách mạng ở vị trí thủ môn. Anh ý thức thế nào về tầm ảnh hưởng của mình? - Thành thật mà nói, tôi không nghĩ quá nhiều về chuyện đó. Tôi vẫn còn thi đấu, tôi tập trung vào hiện tại và những gì mình có thể đóng góp cho đội bóng. Tôi không làm mọi thứ để sau này nói rằng mình đã làm nên cuộc cách mạng trong bóng đá hay khởi xướng một lối chơi hiện đại hơn cho các thủ môn. Tôi không ra sân để "diễn trò", mà để tìm kiếm giải pháp hiệu quả nhất cho đội nhà, để tạo ra thứ bóng đá tốt nhất có thể. Dẫu vậy, việc những huyền thoại như Henry nói về mình như thế đương nhiên là một vinh dự lớn. - Anh có thấy phiền khi người ta gọi anh là huyền thoại ở vị trí này? - Mọi người luôn kỳ vọng ở tôi rất nhiều, tôi biết điều đó và vì vậy tiêu chuẩn luôn ở mức rất cao. Ngay cả sau 90 phút thành công, người ta vẫn thường nói đó chỉ là một trận bình thường. Chính vì vậy mà việc đánh giá đôi khi hơi khó hiểu. Điều quan trọng nhất với tôi vẫn là giúp ích cho đội bóng. Và tôi nghĩ nếu bạn hỏi ý kiến các hậu vệ của chúng tôi, họ sẽ thích thấy tôi chơi dâng cao để đôi khi sửa chữa một hoặc hai sai lầm cho họ. Hành động đó thường tạo nên sự khác biệt trong trận. Hiếm có cầu thủ nào thực sự để lại dấu ấn sâu đậm trong tâm trí người hâm mộ chỉ bằng một phong cách chơi bóng đơn thuần. Đó còn là câu chuyện về tính thời điểm. Tôi bắt đầu sự nghiệp từ các giải trẻ trong nhà, nơi đôi khi luật lệ cho phép thủ môn dùng tay bắt bóng từ những đường chuyền về. Quy định nới lỏng ấy làm nhịp độ trận đấu trở nên rất chậm. Ngày nay, mọi thứ đều xoay quanh tốc độ và sự tập trung. Bạn phải luôn trong trạng thái tỉnh táo, luân chuyển bóng thật nhanh và trừng phạt đối thủ ngay khi họ mất tổ chức. Tại Bayern, chúng tôi luôn duy trì 100% công suất, sẵn sàng khai thác bất kỳ sơ hở nào của đối phương. Neuer nhắc nhở các đồng đội tập trung trong trận Bayern làm khách của Feyenoord trên sân De Kuip, Rotterdam, Hà Lan ngày 22/1/2025. Ảnh: AFP - Lối chơi dâng cao, đứng xa khung thành của anh bắt nguồn từ sự tính toán chiến thuật hay đơn thuần là bản năng? - Cả hai. Tôi luôn là một thủ môn có thiên hướng tấn công, người luôn cố gắng tạo ra tầm ảnh hưởng lớn nhất có thể lên trận đấu. Tôi dựa vào vị trí hàng phòng ngự của đội nhà và các tiền đạo đối phương để di chuyển. Điều cốt yếu đối với tôi là kiểm soát cự ly, đảm bảo duy trì khoảng cách giữa các tuyến trong đội hình hợp lý. Điều này giúp lối chơi toàn đội vận hành trơn tru và đạt hiệu quả cao. Giao tiếp cũng rất quan trọng, đặc biệt là ở hàng thủ. Ngôn ngữ cơ thể cũng vậy. Bên trong SVĐ đôi khi rất ồn ào, không phải lúc nào bạn cũng có thể nghe thấy nhau. Khi đó, ngôn ngữ cơ thể sẽ giúp bạn hiểu đồng đội đang muốn gì. - Anh đối diện thế nào với những sai lầm, thứ vốn luôn tiềm ẩn trong phong cách chơi bóng đầy mạo hiểm này? - Rủi ro là một phần của thể thao. Tuy nhiên, tùy vào tỷ số, thời điểm hay tình huống cụ thể mà chúng ta sẽ chọn mạo hiểm nhiều hay ít. Ngay cả khi mắc sai lầm, trận đấu vẫn chưa kết thúc. Tôi luôn cố gắng gạt bỏ nó ra khỏi đầu thật nhanh. Việc đó không dễ dàng, nhưng là bắt buộc nếu muốn tiếp tục. Về nguyên tắc, bạn phải luôn bắt đầu lại từ con số 0, tức không ngủ quên trên những pha cứu thua trước đó và cũng không để những sai lầm đè nặng tâm trí. Về mặt tinh thần, bạn phải đối mặt với tình huống tiếp theo như thể đó là pha bóng đầu tiên của trận đấu. - Có bao giờ anh tự nhủ "Phen này mình đi quá xa rồi, rủi ro này quá lớn" không? - Đôi khi cũng có. Nhưng tôi muốn nhắc lại một lần nữa, đó là một phần của cuộc chơi. Hãy nhìn một VĐV nhảy xa, khi chưa đạt mức chuẩn để vượt qua vòng loại, anh ta sẽ chấp nhận mạo hiểm hơn để giậm nhảy sát mép ván nhất có thể nhằm đạt thành tích tối đa. Có những thời điểm bạn phải dốc hết vốn liếng. Với thủ môn cũng vậy. Tùy vào tỷ số, phút thi đấu, liệu đội nhà có đang bị dẫn bàn hay không, đối phương có đang phản công hơn người hay không, hay một cầu thủ đối phương có tốc độ đang thoát xuống đối mặt... Có lúc ta nên mạo hiểm, có lúc không. Có rất nhiều thông số tác động đến quyết định trong khoảnh khắc đó.

Neuer thất vọng sau khi cùng Đức thua Hàn Quốc 0-2 ở lượt cuối vòng bảng và bị loại sớm khỏi World Cup 2018. Ảnh: AFP

- Vị trí thủ môn có lẽ sẽ còn tiếp tục tiến hóa. Anh nghĩ sao? - Có chứ, tiềm năng của vị trí thủ môn vẫn chưa được khai phá hết. Các đội bóng sẽ sử dụng thủ môn nhiều hơn nữa, đặc biệt là trong khâu triển khai bóng. Đây vẫn sẽ là yếu tố then chốt để tăng tính hiệu quả trong lối chơi. - Bản thân anh còn ý tưởng nào để "cải tiến" bóng đá? - Tôi muốn thấy quy định giới hạn thời gian cho các quả phát bóng lên hoặc phạt góc, như luật 8 giây khi cầm bóng trên tay - nếu quá thời gian, trọng tài có thể thổi phạt góc cho đối phương. Việc câu giờ đang làm hại bóng đá. Khán giả muốn thấy thời gian bóng lăn thực tế nhiều hơn. Các đội thường mất quá nhiều thời gian cho một tình huống cố định. Có thể không cần khắt khe tới mức 8 giây, mà là 10 giây chẳng hạn, và quan trọng là quy định phải được áp dụng đồng nhất. Tôi cũng ủng hộ việc đặt sẵn bóng trên các giá đỡ quanh sân. Khi đá sân khách, đôi khi các cậu bé nhặt bóng đột nhiên "biến mất", làm lãng phí rất nhiều thời gian. Tôi là người ủng hộ lối chơi tốc độ với thời gian thi đấu thực tế ở mức tối đa. - Theo Karl-Heinz Rummenigge, Pep Guardiola từng có ý định để anh chơi như một tiền vệ thời ông ấy còn dẫn dắt Bayern từ 2013 đến 2016. Anh có thấy ý tưởng đó thế nào? - Tôi có thể chơi được, nhưng có lẽ là ở một cấp độ thấp hơn. Ví dụ trong một đội chơi thiên về kiểm soát bóng ở giải hạng Ba, điều đó là khả thi. Có lẽ tôi sẽ thiếu một chút tốc độ, nhưng kỹ thuật thì đủ để chơi ở mức khá. Tôi không chắc mình sẽ là một trung vệ hay một "số 6" kiểu Javi Martinez, nhưng chắc chắn đó sẽ là một trải nghiệm thú vị. Dù vậy, tôi hoàn toàn hạnh phúc với những gì mình đã làm được trong vai trò thủ môn. - Khi anh dâng cao như vậy, các hậu vệ phải thay đổi cách chơi ra sao? - Không hẳn phải thay đổi. Như tôi đã nói, điều quan trọng với chúng tôi – đặc biệt ở giai đoạn có bóng – là sự chủ động, nỗ lực kiểm soát và triển khai bóng từ tuyến dưới, dù có thể cách chúng tôi làm khác với các đội khác. Các hậu vệ của Bayern đều biết tôi luôn đứng cao hơn các thủ môn thông thường. Có chăng chỉ là các bước chạy của họ phải điều chỉnh đôi chút, và chúng tôi tập luyện điều đó hàng ngày để biến nó thành lợi thế. Thủ môn Manuel Neuer (số 1) không cản được cú đá bồi của Joselu trong tình huống Real Madrid gỡ hòa 1-1 ở trận thắng Bayern 2-1 tại bán kết lượt về Champions League trên sân Bernabeu ngày 8/5. Ảnh: AFP - Những hậu vệ mới gia nhập đội cần bao lâu để thích nghi với anh? - Khi một cầu thủ mới đến, đôi khi họ vẫn có thói quen chuyền trả bóng về khung thành theo quán tính mà không quan sát (cười). Nhưng tôi thì luôn di chuyển. Tôi có thể dạt cánh, gần khung thành hoặc dâng cao. Nếu không ngẩng đầu lên, họ sẽ bị bất ngờ. Tôi di chuyển để tìm vị trí tối ưu cho từng tình huống, dựa trên vị trí đối phương để tạo ra lợi thế quân số lớn nhất. Một khi mọi người đã hiểu ý nhau, chúng tôi sẽ khai thác được tối đa lợi ích từ lối chơi này. - Anh có thích tập luyện chung với các cầu thủ tuyến trên để phát triển những kỹ năng khác không? - Rất thích là đằng khác. Tôi thích tham gia vào các bài tập chia đội "đá ma" (rondo), đấu tập sân nhỏ hoặc các trận đấu mini. Tôi cũng hay tập dứt điểm sau các quả tạt cùng họ và đặt ra những thử thách nhỏ. Tôi là người có máu ăn thua mà. Ví dụ, tôi sẽ thách thức tiền đạo giỏi nhất xem cậu ta ghi được bao nhiêu bàn sau 10 cú sút. Những thử thách này luôn mang lại động lực lớn. Để có được sự tự tin tuyệt đối khi chơi chân, bạn phải lặp đi lặp lại các bài tập. Bản năng của tôi là luôn tìm đến bóng, muốn chạm vào bóng. Có những cầu thủ rất nghệ sĩ, họ yêu trái bóng và muốn tạo ra điều gì đó với nó, trong khi số khác lại ngó lơ nó. Tôi thuộc nhóm thứ nhất. Tôi thích là một "thủ môn thích chơi bóng". - Kỳ vọng đối với các thủ môn đã tăng lên rất nhiều qua năm tháng. Anh phải "chịu trách nhiệm" thế nào cho sự tiến hóa này? - Lối chơi của thủ môn thay đổi vì công tác đào tạo đã tốt hơn trước nhiều rồi. Cá nhân tôi lớn lên ở thời điểm mà các trợ lý HLV chỉ đơn giản là sút vài quả bóng về phía khung thành. Tôi đã phải tự nhào nặn nên chính mình. Ngày nay, ngay cả ở các lứa trẻ nhất, người ta đã có những HLV chuyên biệt. Đó là một cuộc cách mạng nhỏ, nhưng tôi không nghĩ mình là người duy nhất tạo ra nó. Neuer được chăm sóc y tế vì bị đau trong trận Bayern thắng Leverkusen 3-0 ở lượt đi vòng 1/8 Champions League trên sân Allianz ngày 5/3/2025. Ảnh: AP - Một người như Neuer có khi nào biết đến sự hoài nghi? - Những quãng nghỉ bắt buộc, những chấn thương - gãy xương bàn chân phải năm 2008, gãy xương bàn chân trái tháng 4/2017 trong trận gặp Real Madrid, gãy xương chày cuối năm 2022 khi đi trượt tuyết, hay những lần tái phát chấn thương - xương bàn chân trái tháng 9/2017 - hoàn toàn có thể khiến ta nghi ngờ bản thân. Chúng ta không thể luôn kiểm soát được mọi thứ. Tự nhiên quyết định phần lớn những gì xảy đến với ta. Nhưng tôi luôn có tham vọng và động lực cháy bỏng để trở lại với đẳng cấp cao nhất của mình. - Không điều gì có thể làm anh chệch hướng sao? - Tôi cũng có cảm xúc chứ. Nhưng tôi nghĩ mình luôn toát ra một sự điềm tĩnh nhất định, giống như một tảng đá đứng vững giữa muôn trùng sóng dữ. Điều đó cho đối thủ thấy rằng họ sẽ gặp rất nhiều thử thách. Trên hết, tôi cố gắng truyền tải cảm giác bình thản đó. Lan tỏa những điều tích cực, một tâm thế chiến thắng là điều tối quan trọng, bởi nó sẽ tác động trực tiếp đến các đồng đội. - "Trash-talking" (khiêu khích đối thủ bằng lời nói) có nằm trong kho vũ khí của anh không? - Không, không hẳn. Ngoài đời thường, khi chơi padel hay bóng bàn với bạn bè, chuyện đó có thể xảy ra. Nhưng trong thể thao chuyên nghiệp thì không. Ngày nay, mọi thứ đều được ghi hình. Khiêu khích bằng lời nói không phải là một hành động hay. Có rất nhiều khán giả đang theo dõi và chúng tôi là hình mẫu của rất nhiều người trong số họ. Tất nhiên, điều đó có thể giúp làm lung lay tâm lý tiền đạo đối phương, nhưng những phương cách khác cũng hiệu quả không kém. Và ngay cả sau một thất bại, tinh thần fair-play vẫn là trên hết: chúng tôi đến gặp đối thủ, bắt tay họ và đi vào phòng thay đồ. Neuer để thủng lưới từ cú dứt điểm của Takuma Asano trong trận Đức thua Nhật Bản 1-2 ở vòng bảng World Cup 2022 trên sân Khalifa, Doha. Ảnh: AP - Chính xác là như vậy, sau ngần ấy năm, anh đối diện với thất bại như thế nào? - Cảm giác thất vọng là hiển nhiên, nhưng nó là một phần của thể thao. Điều cốt yếu là phải phân tích cái gì không ổn, chúng ta có thể làm gì tốt hơn. Bóng đá không phải môn thể thao cá nhân. Chúng tôi thua cùng nhau, thảo luận và phân tích cùng nhau. Nhưng chúng tôi cũng phân tích cả những chiến thắng. Cầu thủ thường là những người khắt khe nhất với chính mình, hơn nhiều so với truyền thông, người hâm mộ hay bất kỳ ai bàn luận về bóng đá. Chúng tôi soi xét từng chi tiết nhỏ để tiến bộ. Điều đó liên quan đến công việc hàng ngày và cách chúng tôi tiếp cận trận đấu. - Anh thấy sao khi thấy thế hệ mới lấy anh làm nguồn cảm hứng? - Chắc chắn là cảm giác tuyệt vời. Nhưng điều quan trọng nhất vẫn là phải hiểu rõ điểm mạnh và điểm yếu của bản thân. Không phải ai cũng có thể làm được mọi thứ, và cần quan niệm chuyện đó là bình thường. Thứ tôi thấy đẹp đẽ là được chứng kiến bóng đá và vị trí thủ môn tiếp tục tiến hóa không ngừng. - Anh khuyên gì cho thế hệ thủ môn mới này? - Hãy cởi mở với những điều mới mẻ. Hãy tập trung khắc phục những điểm yếu. Đừng nói rằng: "Tôi chỉ chơi được chân phải". Ngày nay, bạn phải biết chơi tốt cả hai chân. Hãy dám mạo hiểm, dấn thân và chấp nhận mắc sai lầm - đặc biệt là khi còn trẻ, để tích lũy kinh nghiệm. Thủ môn là một nghề nghiệp cao quý, và ngày nay nó còn thú vị hơn trước kia rất nhiều. - Anh có nghĩ vị trí này đã được công nhận xứng đáng? - Khó nói lắm! Tôi tin rằng trong một thời gian dài nó đã bị đánh giá thấp, nhưng giờ đây vị trí này đang dần trở nên quan trọng hơn, vì tầm ảnh hưởng của thủ môn lên lối chơi lớn hơn nhiều so với những gì người ta từng nghĩ. - Vậy anh có thấy bất công không khi chỉ một thủ môn, huyền thoại người Liên Xô Lev Yashin vào năm 1963, giành Quả Bóng Vàng? - Có chứ, nhưng giới thủ môn chúng tôi chấp nhận điều đó. Bản thân thôi từng về thứ ba năm 2014. Chúng tôi không thực sự kỳ vọng quá nhiều vào giải thưởng này. Tôi nghĩ chủ yếu là vì có rất ít người đủ khả năng đánh giá vị trí này một cách trọn vẹn 100%. Với một cầu thủ đá ngoài vùng cấm, ai cũng nghĩ mình hiểu rõ. Nhưng với một thủ môn, bạn phải từng đứng trong khung gỗ, phải hiểu các tình huống, các phản xạ tự nhiên. Nó đòi hỏi một sự am hiểu chuyên môn nhất định.

Messi lốp bóng qua Neuer ghi bàn trong trận Barca hạ Bayern ở lượt đi bán kết Champions League 2014-2015 trên sân Camp Nou. Ảnh: AP

- Có cầu thủ nào, một tiền đạo chẳng hạn, mà anh chưa bao giờ "đọc vị" được không? - Khó nói à nha... (suy nghĩ). Có những người ghi bàn vào lưới tôi thường xuyên hơn, nhưng ở cấp độ này, rất nhiều cầu thủ có khả năng làm được mọi thứ trước khung thành. Tất cả phụ thuộc vào tình huống cụ thể, vị trí của tôi và của đối thủ. Tôi tôn trọng mọi cầu thủ, nhưng chưa bao giờ tôi tự nhủ về một đội bóng hay quốc gia nào rằng: "Lại là họ nữa à, làm ơn đừng!", chỉ vì một cá nhân cụ thể. Chưa bao giờ! - Anh sẽ tròn 40 tuổi vào cuối tháng 3 này. Anh định bao giờ mới giải nghệ? - Hợp đồng với Bayern sẽ kết thúc vào tháng 6 và tôi cũng đã giã từ ĐTQG sau Euro 2024. Tôi không thể nói mình sẽ chơi thêm bao lâu nữa. Điều đó còn tùy thuộc vào sức khỏe và khả năng duy trì phong độ. Hiện tại, tôi đang hạnh phúc, sung sức và tò mò muốn xem trạng thái này sẽ kéo dài bao lâu. Tôi vẫn yêu cảm giác đến sân tập mỗi ngày. Mỗi mùa giải đều mang lại một luồng sinh khí mới cho đội bóng. Trong 15 năm qua, nhiều thứ đã thay đổi, từ ban huấn luyện, HLV, đến các cầu thủ. Nhưng ở Bayern, bầu không khí luôn rất tuyệt vời. - Anh muốn mọi người nhớ đến anh thế nào sau khi giải nghệ? - Quyết định thuộc về từng cá nhân, nhưng tôi hy vọng đó sẽ là một ký ức tích cực. Tôi hy vọng họ sẽ nói rằng tôi đã từng là một thủ môn giỏi.