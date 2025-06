Nếu yêu tôi, hãy yêu lâu dài em nhé

Tôi tin chắc mình sẽ gặp được người chân thành, chỉ là sớm hay muộn thôi.

Viết bài xưng "tôi" và "em" vậy thôi chứ ở ngoài tôi nhẹ nhàng, gần gũi và dễ thương lắm đó. Tôi đã tin và chờ vào hai chữ duyên phận, vẫn luôn biết rằng duyên là do trời định, phận cũng là do trời tạo, còn hạnh phúc là do cả hai người yêu nhau cùng nắm giữ.

Ở tuổi 36, tôi giữ cách sống và sự yêu thương chân thành, trách nhiệm, trung thực, chung thủy, lắng nghe và thấu hiểu. Nhưng tôi sẽ khác đi, sẽ không vì thất bại tình yêu trong quá khứ mà không tin và không dám yêu ai nữa. Tôi sẽ mở rộng lòng mình, tự tin, không sống khép kín, trở nên chín chắn, mạnh mẽ, im lặng và lạnh lùng hơn với những ai đùa cợt, không trung thực và gian dối với mình dù chỉ một lần.

Tôi xác định rằng người mình yêu sẽ do tôi lựa chọn để tiến đến hôn nhân, bởi tôi đã tin: "Yêu thương chân thành rồi cũng sẽ có hạnh phúc, còn ai đối xử tệ với mình ra sao thì kệ vì nhân duyên luôn tuần hoàn, duyên này đi thì duyên khác sẽ đến". Tôi tin chắc mình sẽ gặp được người chân thành, chỉ là sớm hay muộn thôi.

Tôi sống và làm việc tại TP HCM, mong em cũng ở đây, còn quê hương em ở đâu cũng được. Quê tôi gần đây thôi. Tính tôi hướng nội, sống tình cảm, khi quen rồi thì vui tính và hài hước. Tôi có lòng bao dung và rộng lượng nhưng không vì vậy mà em không chân thành với tôi nhé. Tôi tốt nghiệp đại học và đang ở nhà thuê. Em không chê tôi thì mình cùng nhau phấn đấu nhé.

Ngoại hình tôi ở mức khá, tự đánh giá 7,5 điểm trên 10. Tôi rất hy vọng ở bài viết này sẽ gặp được em để chúng ta được yêu thương và gắn bó lâu dài. Tuổi và ngoại hình em thì em thấy không quá chênh lệch với tôi là được. Tôi dễ chịu, không quá khắt khe đâu. Tôi đang ngồi đợi mail của em đây.

