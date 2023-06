Nếu vợ quyết ly dị, tôi sẽ để lại hết tài sản

Tôi là tác giả bài: "Tài chính gia đình ổn hơn, vợ lại đòi ly dị", xin nói thêm chút để các bạn hiểu rõ hoàn cảnh gia đình tôi.

Vợ tôi là chị cả trong gia đình có bảy anh chị em, gia đình khó khăn nên em tự lập từ nhỏ, lại ít giao tiếp với mọi người xung quanh. Ví dụ điển hình là vợ tôi không có người bạn thân nào hết nên cách cư xử của em có phần hơi cục tính. Về chuyện ba vợ mất, sao tôi không về? Lý do là tôi phải chăm hai con, lo học hành cho chúng, không phải tôi thờ ơ. Còn vấn đề tiền bạc, tài sản, những thứ đó tôi đều để vợ đứng tên, bản thân không có bất cứ thứ gì hết. Khi vợ đòi ly dị, tôi nói với vợ, nếu việc đó xảy ra, tôi để lại hết cho vợ con, chỉ lấy 200 triệu đồng để sinh hoạt thôi. Khi đó, việc vợ nộp đơn hay không đều do em quyết định, tôi không can thiệp.

Tôi buồn khi thực lòng chỉ muốn chăm lo cho vợ con, muốn con mình sau này có cuộc sống tốt, đỡ bươn trải với đời. Các bạn nghĩ tôi mê ăn nhậu, thực tế có một số áp lực cuộc sống, công việc nhưng tôi chưa bao giờ mở miệng nói được với vợ, cứ nói là vợ gạt ngang. Ngay cả việc tôi làm ăn bên ngoài vướng nợ nần, tôi cũng không nói được, phải gồng mình tự xử lý. Tôi biết có nói ra vợ cũng chỉ nghĩ chồng tiêu xài, chơi bời lêu lổng, rồi vợ chồng lại cãi lộn.

Đình Cường

