Nếu tôi không phục vụ, bạn gái không ăn uống

Từ khi yêu nhau, người yêu tôi lười hơn, ở dơ hơn, làm biếng, tính tình khó chịu.

Tôi tuổi đời còn trẻ, trước đó trải qua ba bốn mối tình trẻ con chỉ vỏn vẹn hai tháng trở lại. May mắn một ngày, tôi gặp được bạn gái hiện tại qua mạng xã hội. Chúng tôi quen nhau tới nay được một năm rưỡi. Qua những ngày tháng yêu nhau, tôi dần trưởng thành hơn, giỏi hơn, kiếm tiền nhiều hơn, trách nhiệm hơn... Còn người yêu tôi lại lười hơn, ở dơ hơn, làm biếng, tính tình khó chịu. Nhà tôi khá giả, tôi đang phụ giúp gia đình nên được trả lương, theo mặt bằng chung là ổn, vừa đủ nuôi bạn gái. Bạn gái tôi trước đó làm công nhân ở thành phố, sau chuyển về gần tôi ở (tôi ở quê). Những ngày tháng nuôi bạn gái, nuôi ăn uống, ngoài ra trả góp xe cho bạn gái chín tháng vì cô ấy được nhận bảo hiểm nên lấy tiền mua xe. Mọi thứ tôi đều tự nguyện giúp đỡ. Cô ấy chỉ ăn với ngủ.

Gia đình, họ hàng bạn gái rất nghèo. Cô ấy có ba người chị, cũng chẳng khá giả hay đàng hoàng gì, chỉ ăn bám sống, người thì ly dị, người chơi cờ bạc cả ngày, suốt ngày hơn thua, cãi nhau. Mẹ bạn gái được nhất. Trước đó cờ bạc suốt ngày, giờ mới bỏ được vì hết tiền. Hiện tại tôi với bạn gái chán nhau, cả hai điều biết điều đó. Cô ấy suốt ngày than bệnh, mệt, ăn rồi nằm. Cả mẹ bạn gái cũng nói vậy với cô ấy. Tôi chán ngấy lên, suốt ngày phải nghe cô ấy than thở chị gái kiếm chuyện chửi lộn. Giờ tôi muốn buông bỏ nhưng cảm thấy áy náy, không biết cô ấy sống thế nào. Còn không bỏ cô ấy, suốt ngày tôi phải hầu hạ, phục vụ, tất cả đều do tôi tự nguyện, tôi không phục vụ thì cô ấy nằm ườn suốt ngày, không ăn không uống, tôi lại càng stress thêm. Giờ tôi phải làm sao đây?

Đức Minh

