Nếu thấy tư tưởng, lối sống phù hợp, mình làm quen nhé

Chào anh,

Em sinh năm 1991, sống và hành nghề bác sĩ tại TP HCM, công việc ổn định với mức thu nhập khá, bình thường cũng hơi bận rộn.

Sau khi tốt nghiệp đại học y khoa, em học tiếp lên sau đại học. Thanh xuân của em chỉ xoay quanh việc học và đi làm, nên vòng tròn quan hệ rất đơn giản và hạn hẹp. Dù có nhiều bạn cùng lứa trong ngành nhưng lại không có cảm xúc gì với nhau. Em cũng từng quen bạn trai ngoài ngành nhưng vì lý do ngoài ý muốn nên không đi đến kết quả như mong đợi, thành ra đến giờ em vẫn độc thân.

Em cao 1m58, nặng 49 kg, sức khỏe tốt, không bệnh lý di truyền. Bạn bè nói em nhìn trẻ hơn tuổi thật. Em thích chăm sóc bản thân nhưng không thích sống ảo, ngại chụp hình (tuy vậy em lại thích chụp ảnh chung với nhóm, với gia đình để lưu giữ kỷ niệm). Em không cầu kỳ trong việc ăn uống, biết nấu ăn chút ít, ăn cũng tạm được.

Về tính cách, em có vẻ hướng nội khi mới gặp, nhưng khi đã quen thân và hợp tính sẽ thấy em hoạt bát, nói nhiều không ngừng nếu "bắt trúng đài". Em thích học ngoại ngữ, xem phim, đọc truyện, xem tin thời sự. Mỗi năm, em đều sắp xếp thời gian để đi du lịch khám phá đó đây. Em là kiểu người cầu tiến, tự nhận bản thân còn nhiều điều chưa tốt và vẫn đang cải thiện từng ngày.

Em sinh ra trong một gia đình cơ bản, khá giả. Ba mẹ khỏe mạnh, em có một em trai. Em may mắn lớn lên trong gia đình coi trọng việc dạy dỗ con cái và ủng hộ học tập theo mong muốn. Nhà em theo đạo Phật. Em sẽ không chấp nhận được người sống vũ phu, ngược đãi hay ăn thịt chó mèo. Em không giỏi nữ công gia chánh, nấu ăn chỉ biết sơ sơ nhưng làm việc nhà, dọn dẹp thì ổn. Hiện tại, em sống cùng ba mẹ vì chưa mua được nhà riêng.

Mong muốn về bạn đời của em là nam, độ tuổi từ 34 đến 40, cao từ 1m70 trở lên (chỉ là hình mẫu tương đối), có công việc ổn định, sống có trách nhiệm, có học thức và ý chí phấn đấu, không khó tính, không gia trưởng, có tư duy hiện đại, nói được làm được, không hút thuốc (rất hại cho sức khỏe), ít uống rượu bia, không cờ bạc cá độ và đang độc thân (chưa từng kết hôn hoặc đã kết hôn nhưng chưa có con), có dự định sống lâu dài tại TP HCM.

Ở tuổi này, em sống theo lý trí nhiều hơn cảm xúc. Mong muốn và ưu tiên lớn nhất của em bây giờ là có một người đồng hành trong cuộc sống, có thể cùng em gánh vác việc nhà, chăm sóc con cái, báo hiếu gia đình nội ngoại hai bên. Những ngày nghỉ, cả hai nắm tay nhau đi dạo phố, ăn vỉa hè, ăn nhà hàng, ngắm cảnh phố phường, đi du lịch xa, trò chuyện thoải mái, đồng cảm và chia sẻ cho nhau những câu chuyện thú vị hàng ngày, vì mỗi người có thể làm những công việc rất khác nhau. Ban ngày cả hai đều đi làm nên chỉ mong chiều tối gặp nhau là niềm vui chứ không phải ngột ngạt, căng thẳng hay lạnh lùng. Em thấy tính cách hợp nhau rất quan trọng, có chung suy nghĩ, tư duy, lý tưởng sống, "môn đăng hộ đối" sẽ dễ đồng cảm hơn. Có người bên nhau 10 năm vẫn chưa cưới, nhưng cũng có người vừa gặp vài tháng đã nên vợ chồng.

Với em, để xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững cần rất nhiều nỗ lực. Rất khó bên nhau lâu dài nếu như không thực sự tin tưởng, nhường nhịn, bao dung và nâng đỡ nhau khi xảy ra biến cố. Hai con người xa lạ đến với nhau sẽ có nhiều điểm khác biệt; cùng một vấn đề, mỗi người sẽ có suy nghĩ và nhận định khác nhau. Tài chính gia đình nên rõ ràng; em không cần chồng phải đưa hết lương cho em quản lý, nhưng chồng phải có trách nhiệm với gia đình. Nếu hai người tiền ai nấy xài, thân ai nấy lo thì chẳng khác nào hai người dưng chung tiền thuê nhà.

Vợ chồng gắn bó, ràng buộc nhau bằng sự tự nguyện, lắng nghe, đồng cảm, chấp nhận khuyết điểm của nhau; mỗi người gạt bỏ phần nào cái tôi của mình, chứ không phải chỉ bằng tờ giấy chứng nhận kết hôn. Em đặc biệt xem thường những người có hành vi lăng nhăng, ngoại tình trong hôn nhân. Mỗi người đều có quyền lựa chọn rời đi nếu muốn; nếu cảm thấy chọn sai bạn đời vẫn có quyền chọn lại. Đối phương chưa chắc đã cần níu giữ, vậy nên đừng hành xử hạ thấp phẩm hạnh bản thân.

Quãng đời còn lại là một hành trình dài; khi về sống với nhau mới là lúc bắt đầu thử thách. Từ những trải nghiệm của bạn bè xung quanh, em thấy nếu bản thân chưa sẵn sàng thay đổi, thích nghi cho cuộc sống sau hôn nhân, ưu tiên bạn đời hơn những thú vui xung quanh thì chẳng mấy chốc cũng chia tay. Quen biết nhau đã là có duyên, còn muốn tiến xa hơn là do ý thức duy trì từ cả hai phía.

Nếu anh có duyên đọc được mail này, thấy tư tưởng và lối sống của chúng ta phù hợp, hãy hồi đáp email để trò chuyện hoặc gặp mặt trực tiếp làm quen với em nhé.

