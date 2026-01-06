Nếu Tết này anh chưa có người cùng cười, mình làm quen nha

Em không có tiêu chí gì nhiều đâu, chỉ mong anh có lối sống lành mạnh, chân thành, biết trân trọng và sẵn sàng cho một hành trình mới.

Em viết bài này vào một buổi tối rất bình thường nhưng lại có cảm giác muốn chia sẻ sự bình thường đó với ai đó thật đặc biệt. Em là người không ồn ào nhưng khi thân rồi thì hay cười, hay nói chuyện tâm tình. Cuộc sống của em hiện tại ổn: có công việc, có nhà nhỏ ấm yên, có những bữa cơm đủ đầy, có Tết để mong, chỉ thiếu một người để cùng ngồi xuống, kể cho nhau nghe hôm nay mệt hay vui. Em không tìm tình yêu kiểu chớp nhoáng. Em tin vào cảm giác ở cạnh nhau mà thấy dễ chịu, vui vẻ, nhẹ nhàng. Có thể là cùng nhau đi chợ Tết, mua hoa, mua trà, mua bánh hoặc chỉ là ngồi xem tivi, mỗi người một góc nhưng vẫn thấy ấm vì biết có người mình thương và thương mình đang ở đó.

Em không có xinh đâu nha, hơi thấp, hơi tròn được cái cười tươi, hay đùa thôi. Em cũng có ưu điểm cạnh nhiều khuyết điểm nên mong gặp anh lắm để anh góp ý em cải thiện nha. Em không có tiêu chí gì nhiều đâu, chỉ mong anh có lối sống lành mạnh, chân thành, biết trân trọng và sẵn sàng cho một hành trình mới. Anh cũng ở TP HCM nhé để chúng ta dễ hẹn cà phê. Nếu anh đang đọc những dòng này và bất chợt nghĩ: "Ừ, mình cũng muốn có một người như vậy trong những năm tháng tới" thì viết cho em một email nha. Biết đâu từ một lời chào rất nhẹ, Tết này của cả hai lại có thêm tiếng cười và những cái Tết sau thì không còn một mình nữa. Mong thư anh!

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ