Nếu phải đi làm cách nhà 200 km, tôi có nên nghỉ việc ở tuổi 41

Tôi rất bế tắc và chán nản, có nên xin nghỉ việc ổn định rồi về tìm chỗ mới gần nhà và làm lại từ đầu không?

Tôi là nữ, 41 tuổi, đang là công chức. Năm 2025, trước khi sáp nhập tôi làm phó phụ trách một phòng ban ở cơ quan cách nhà 10 km. Khi sáp nhập, văn phòng mới cách nhà tôi 40 km, tôi sẽ phải chấp nhận một ngày đi đi đi về khoảng 80 km hoặc thuê nhà ở lại tốn khoảng 3-4 triệu đồng/tháng, chưa bao gồm chi phí phát sinh thêm. Nhà ở hiện tại tôi đang nợ, phải trả góp mỗi tháng khoảng 3 triệu đồng. Vì thế tôi chấp nhận về làm phó phụ trách cơ sở khác cách nhà hơn 70 km nhưng có nhà công vụ.

Sau đó sáp nhập tỉnh, cơ sở tôi lại chuyển sang đơn vị mới có văn phòng cách nhà 200 km. Tôi vẫn làm ở cơ sở cách nhà 70 km nhưng mỗi lần đi đến cơ quan hay về nhà tôi đều rất đuối sức, không đi được đâu vào cuối tuần. Người thân tôi đều ở tỉnh lân cận, cách nhà tôi khoảng 30-40 km. Ở văn phòng mới luôn có ý chuyển tôi về làm văn phòng cách nhà 200 km. Tôi cảm thấy rất bế tắc. Có nên xin nghỉ việc ổn định rồi về tìm công việc mới gần nhà và làm lại từ đầu không? Rất mong mọi người cho tôi lời khuyên.

Ngọc Hà