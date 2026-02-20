Nếu nói ra sự thật, tôi sợ bố mẹ sốc, vợ sẽ ly hôn

Đầu tư thua lỗ, nợ nần, tôi giấu vợ con vay mượn các thẻ tín dụng để trả số tiền đó, giờ không còn khả năng thanh toán.

Tôi 39 tuổi, viên chức nhà nước, thu nhập dạng trung bình, dưới 15 triệu đồng mỗi tháng, phải lo cho gia đình 5 người. Vợ là công nhân, thu nhập thấp. Vợ chồng vay mượn cất được ngôi nhà nhưng vẫn nợ khoảng 300 triệu đồng ngân hàng. Một năm vừa rồi, nghe theo bạn bè, tôi đầu tư vào tiền ảo. Cuối cùng thua lỗ, tôi mất toàn bộ tiền và nợ thêm 200 triệu đồng nữa. Tôi chưa dám nói với mọi người trong gia đình, giấu vợ con vay mượn các thẻ tín dụng để trả số tiền đó.

Gần tết, số tiền trả mỗi tháng quá lớn, tôi không còn khả năng nữa. Bây giờ tôi không biết phải làm sao, có nên nói với gia đình việc này không, nói ra sợ bố mẹ già sẽ sốc và vợ có thể ly dị bất cứ lúc nào. Thực sự tôi rất hối hận về việc mình làm, đầu tư một thứ không đáng để giờ phải mang nợ và làm khổ vợ con. Mong được các bạn chia sẻ.

Nam Hưng