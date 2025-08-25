Nếu mình cùng sở thích, hãy chia sẻ cùng nhau anh nhé

Em thích du lịch khám phá văn hóa và ẩm thực, thích được ăn những món ngon, ngắm hoa và hòa mình vào thiên nhiên.

Em sống và làm việc tại Thủ Dầu Một, Bình Dương. Em thích thời tiết ở đây, hiền hòa và dễ chịu, hiện tại tính tình của em cũng vậy luôn nè.

Theo người thân và bạn bè chia sẻ, em có ngoại hình khá ưa nhìn, hay cười, tính tình dễ thương, vui vẻ, khá nữ tính, sống hòa đồng, biết cư xử và lễ phép với người lớn, có tinh thần cầu thị trong công việc.

Em thích du lịch khám phá văn hóa và ẩm thực, thích được ăn những món ngon, ngắm hoa và hòa mình vào thiên nhiên. Trước dịch, em đã đi khá nhiều nơi trong nước và một số nước ở Đông Nam Á, Trung Quốc. Em mong mình sẽ khám phá châu Á và phần còn lại của thế giới trong tương lai không xa. Nếu mình cùng sở thích này, hãy chia sẻ về những vùng đất anh đã đến và những trải nghiệm của anh ở đó nhé.

Em bị thu hút bởi một người có sức khỏe thân - tâm vững vàng, có trách nhiệm, thông minh, vui vẻ và hài hước. Em hy vọng đến thời điểm hiện tại, sự nghiệp của anh đã khá vững vàng và có thể dành thời gian để thực hiện những điều quan trọng khác. Nếu anh hơn em từ một đến 12 tuổi và ở gần đây, hãy gửi mail cho em nha.

Thân mến,

Thu Anh - mùa thu của anh

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ