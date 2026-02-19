Nếu hữu duyên, anh sẽ gặp em

Mong em sống thực tế với giá trị của bản thân, hiểu đúng bản thân là ai, đang ở đâu trong xã hội là được.

Anh không hẳn đang cố ý đi tìm em nhưng nếu hữu duyên, anh nghĩ rằng sẽ gặp em một khi nào đó. Ít điều về anh, đó là: ngoại hình mạnh mẽ, trông có vẻ khó gần nhưng khi thấy thân thì anh là người rất nồng nhiệt, lãng mạn, ga lăng và có trách nhiệm. Về năng lực và kỹ năng, anh rất tự tin về kiến thức từ tự nhiên và xã hội đến thể thao hay âm nhạc, những điều mà anh tích lũy được từ cả trường đời đến trường học các cấp khác nhau qua 45 năm cuộc đời.

Về người bạn hữu duyên mà anh đang chờ vũ trụ đem đến, anh chỉ mong em là người phụ nữ đúng nghĩa. Chỉ cần em sống thực tế với giá trị của bản thân, hiểu đúng bản thân là ai, đang ở đâu trong xã hội là được. Em đừng quá ảo tưởng nhưng cũng đừng quá thực dụng là tốt. Đông sắp qua, tết sẽ đến, xuân mới lại về, cầu chúc tất cả hưởng xuân với đam mê. Nếu hữu duyên biết đâu ta chung một lối về, mà dù có lỡ làng thì âu cũng tại bởi... hết duyên.

