Nếu gặp được anh, cuộc đời này của em là viên mãn

Em ở quận 7, làm nhân viên văn phòng ở quận 1, tính cách dễ chịu, nhẹ nhàng, thích nấu ăn, trồng cây, chăm sóc nhà cửa, cắm hoa.

Chuyện tình cảm không được may mắn nên em chưa gặp được người đàn ông đến và không muốn rời đi nữa. Nhiều lần bị tổn thương khiến em đã nghĩ sẽ sống cả đời một mình.

Gần đây được tiếp cận Phật pháp, em hiểu hạnh phúc hay khổ đau đều là một trải nghiệm đáng giá trong hành trình dài. Gặp gỡ rồi có được một người đồng hành bên cạnh cùng chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn hay đôi khi chỉ là một cái nắm tay ngày mưa gió là may mắn mà không phải bất kỳ ai cũng có được. Vậy nên em mạnh dạn gửi gắm tâm sự lên Hẹn hò VnExpress với hy vọng bao la ngoài kia sẽ có một người cũng đợi em.

Em mong gặp được người có đủ thời gian và kiên nhẫn ngồi uống cùng em một tách trà, ngắm chậu hoa nở hay những khoảnh khắc hoàng hôn xinh đẹp. Thật tốt khi mình có thể ở cùng thành phố với nhau và nếu có thể gặp được anh, cuộc đời này của em đã là viên mãn.

