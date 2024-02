Nếu gặp đúng người, đợi lâu một chút cũng không sao

Đã lâu rồi anh không yêu, lâu rồi anh thèm cảm giác được yêu, được ngọt ngào, được ai đó giận hờn và quan tâm đến mình.

Chính những điều đó hối thúc anh lên đây tìm em, tìm cô gái của lòng anh.

Đêm đã khuya.

Có lẽ lúc này em đang say giấc trên gối mộng đẹp, dạo bước trên những cung đường đầy sắc xuân tại thế giới trong mơ. Ở nơi đó có niềm hân hoan, sự nhẹ nhàng và cả niềm kiêu hãnh của một cô gái xinh đẹp.

Trở về thực tại, giữa màn đêm tĩnh lặng, anh đan gối mộng nhưng tình lại côi.

Một nửa hồn anh lạnh lẽo giữa dòng đời vì thiếu đôi bàn tay sưởi ấm. Một nửa hồn anh đơn độc trên một triền dốc của tình yêu. Ta cứ đi mãi, mãi lang thang mà chẳng thấy bóng em đâu.

Người ta nói, đường vào tình yêu có trăm lần vui có vạn lần buồn. Tình lỡ, tình đẹp bao nhiêu sẽ chìm trong giá buốt bao nhiêu.

Buồn nhất là khi trao nhau lời yêu thương vội vã để rồi vội sớm rời đi. Buồn nhất là khi chợt nhận ra sự ngô nghê đã xui khiến con tim lạc lối mà đánh mất nửa kia của mình.

Ngẫm và hiểu được điều này nên anh biết cách giữ gìn, không vội vã và trân trọng từng khoảnh khắc khi bên em.

Nếu là duyên, hy vọng ta sẽ cùng nhau dạo bước đường phố Sài Gòn hoặc nơi nào đó em thích, anh không ngại khoảng cách địa lý khi nơi đó có em.

Nếu là duyên, thì hạnh phúc thật sự không nằm ở chuyện tuổi tác và nghề nghiệp nữa. Dù em ở nơi đâu, anh cũng sẽ tới thăm em trước khi hoàng hôn nhạt nắng.

Những năm tháng khi chưa có em, anh hay chơi thể thao vào mỗi tối. Thỉnh thoảng một mình lấy cảm hứng bằng những bộ phim chiếu rạp. Anh không uống rượu nhưng mong muốn được say khướt một lần với người anh yêu. Chỉ ngại sau lần uống ấy, anh không say rượu mà lại say em.

Em à!

Mẫu người đàn ông em mong muốn như thế nào ?

Em có thích người đàn ông không hút thuốc và dáng người khỏe mạnh không?

Anh nghĩ nếu chúng ta đối diện, em sẽ không ngại lắm đâu vì anh may mắn sở hữu gương mặt khá thu hút ánh nhìn, có vài đường nét tiệm cận số điểm gần cao nhất.

Anh cũng hy vọng được tự tay chế biến những món ăn ngon nhất dành cho em vào những dịp cuối tuần.

Xuân đã đến rồi, thật vui em đã xem bài viết này.

Anh mong gặp em, gặp một người chân thành và sâu sắc. Nếu gặp đúng người, đợi lâu một chút cũng không sao.

Anh chờ em.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ