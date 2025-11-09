Nếu em tin cơ duyên, có lẽ hôm nay là lúc bắt đầu

Em không sai khi chọn cô đơn, nhưng đừng quên rằng em vẫn xứng đáng được yêu một cách bình thường, giản dị, thật lòng.

Anh biết, không dễ để là một người phụ nữ độc thân ở tuổi này. Ai cũng bảo "cứ mạnh mẽ lên, độc lập là hạnh phúc", nhưng nói thì dễ, sống được như thế lại chẳng hề đơn giản. Em vẫn phải tự mình xoay xở, tự mua niềm vui, tự an ủi bản thân mỗi khi cảm thấy trống trải. Thật ra, anh hiểu, em không sợ cô đơn. Chỉ là em sợ lặp lại cảm giác bị bỏ rơi, sợ trao niềm tin cho nhầm người, sợ lại phải bắt đầu lại từ đầu. Nên em chọn im lặng, chọn ổn định, chọn sống tốt hơn, dù sâu trong lòng vẫn muốn có ai đó để cùng đi qua những ngày mệt mỏi.



Anh không định khuyên em "cứ mở lòng ra đi", vì anh biết mở lòng là chuyện không dễ. Anh chỉ muốn nói thế này: đàn ông thật lòng không sợ phụ nữ mạnh mẽ. Bọn anh sợ nhất là không đủ chân thành để bước vào thế giới của em. Nếu một ngày nào đó có ai đó đến, không vội vàng tán tỉnh, không tô vẽ viển vông, chỉ lặng lẽ quan tâm, lắng nghe và tôn trọng, hãy để anh ta lại gần thêm một chút. Không phải để thay đổi cuộc đời em, mà để cùng em sống một cuộc đời bình thường, nhưng đủ ấm.



Tình yêu thật ra không cần nhiều lời. Chỉ cần hai người đủ kiên nhẫn, đủ thật lòng, không bỏ cuộc khi mọi thứ không còn dễ dàng như lúc đầu. Anh không biết em là ai, nhưng nếu em đang đọc đến đây, chỉ mong em nhớ một điều: Em không sai khi chọn cô đơn, nhưng đừng quên rằng em vẫn xứng đáng được yêu một cách bình thường, giản dị, thật lòng.

