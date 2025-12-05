Nếu em kiếm sự yên bình, chân thật, có anh đây

Mình không giỏi nói lời hoa mỹ, nhưng là người sống rất tình cảm, chân thành và luôn coi trọng sự thấu hiểu trong một mối quan hệ.

Mình là một chàng trai miền Trung, sinh năm 1990, đang ấp ủ ước mơ về một mái nhà nhỏ. Hiện tại mình làm công việc gieo chữ. Dù đôi lúc bận rộn với giáo án, mình luôn dành thời gian cho những sở thích giúp cân bằng cuộc sống. Mình là người hơi hướng nội, thường tìm niềm vui trong sự tĩnh lặng và chiều sâu. Nếu bạn hỏi mình thư giãn bằng cách nào, đó chính là nghêu ngao vài bài hát, lôi đàn ra đàn hát, vui ơi là vui... Về vận động, mình ra ngoài tập luyện để tái tạo năng lượng. Mình không giỏi nói lời hoa mỹ, nhưng là người sống rất tình cảm, chân thành và luôn coi trọng sự thấu hiểu trong một mối quan hệ.

Điều mình tìm kiếm: mình đến đây không phải để tìm một người hoàn hảo mà là tìm tri kỷ, người có thể cùng chia sẻ mọi buồn vui, cùng nhau vun đắp và xây dựng tổ ấm bằng sự kiên nhẫn và yêu thương. Mình mong bạn là một cô gái: trong độ tuổi 38 trở xuống, đã kết hôn cũng không sao, miễn sao có một trái tim tình cảm và biết quan tâm, có sự độc lập và tự chủ trong cuộc sống. Quan trọng nhất, nghiêm túc trong việc tìm kiếm một mối quan hệ lâu dài và bền vững. Nhiệt tình kết nối vì một tay không thể nào làm nên tiếng kêu.

Nếu bạn cũng kiếm tìm sự yên bình, chân thật và sẵn sàng mở lòng để đón nhận một kết nối sâu sắc, hãy nhẹ gửi mail cho mình nhé. Mình chắc chắn sẽ phản hồi tất cả. Nếu phù hợp, mình sẵn sàng kết nối bằng cuộc gọi qua video trực quan. Mình tin rằng, những cuộc gặp gỡ tuyệt vời nhất thường bắt đầu từ những điều giản dị nhất. Cảm ơn các bạn lướt qua bài viết, chúc bạn nhiều niềm vui và nhiều năng lượng.

