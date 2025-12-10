Nếu em cần một nơi an yên, anh sẵn lòng là người đó

Với anh, hạnh phúc đến từ những điều rất nhỏ nhưng chân thành.

Chào em,

Anh quê Vũng Tàu, hiện sống và làm việc tại TP HCM, theo đạo Công giáo. Anh độc thân, chưa từng kết hôn. Công việc hiện tại của anh là nhân viên văn phòng chuyên về máy tính. Anh thích sự bình yên, không hợp với những nơi quá ồn ào hay xô bồ. Anh trân trọng những khoảnh khắc giản dị: cùng nhau nói chuyện chậm rãi, đi đâu đó đổi gió, hoặc đơn giản là có một người để sẻ chia trong ngày. Với anh, hạnh phúc đến từ những điều rất nhỏ nhưng chân thành.



Anh mong gặp một người biết lắng nghe, trân trọng những điều giản dị và muốn xây dựng mối quan hệ nghiêm túc, ấm áp và lâu dài. Nếu em cùng đạo, đó sẽ là một điểm chung rất đẹp cho hành trình của hai đứa.

Anh không tìm sự hoàn hảo, chỉ tìm sự chân thật - một người sẵn sàng đồng hành, cùng nhau gìn giữ bình yên và sự tin tưởng mỗi ngày.



Nếu em cũng đang tìm một người chững chạc, tử tế và mong muốn một mối quan hệ bền vững, anh rất vui nếu chúng ta bắt đầu bằng một cuộc trò chuyện.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ