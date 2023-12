Nếu được nuôi cả hai con, tôi sẵn sàng bỏ người chồng phản bội

Tôi và chồng đều 35 tuổi, có hai bé gái 11 tuổi và năm tuổi; vợ chồng kết hôn khá sớm.

Khi tôi mang bầu bé thứ nhất thì chồng cặp bồ. Sau một thời gian lằng nhằng, tôi vẫn tha thứ cho chồng và tiếp tục cuộc sống gia đình. Suốt một thời gian dài, chồng chịu khó làm ăn, yêu thương vợ con và tôi cũng không bao giờ nhắc lại chuyện anh từng phản bội.

Cách đây một năm, do nhu cầu công việc, vợ chồng tôi chuyển hẳn về quê sinh sống, ở cùng với bố mẹ chồng. Thời gian đầu do khác biệt về nhiều thứ nên tôi và mẹ chồng có chút không thoải mái nhưng chưa bao giờ to tiếng với nhau. Nhiều khi cũng do căng thẳng, áp lực nên tôi hay nói chuyện với chồng để mong anh quan tâm, bênh vực. Anh là người ở giữa nên tôi cũng biết là khó, anh thường im lặng và không nói gì. Dần dần vợ chồng ít nói chuyện hơn, chỉ nói chuyện về con cái, công việc, tiền nong.

Chuyện gì đến cũng đến, chồng tôi cặp bồ lần hai với người cùng công ty; tôi, chồng và cô bồ làm cùng nhau. Khi tôi phát hiện ra thì cả công ty biết từ rất lâu rồi, chỉ là do tôi chủ quan và quá tin chồng, vẫn nghĩ anh yêu mình. Anh chối, khẳng định không có chuyện gì với cô ta. Kể bố mẹ chồng, các anh em trong nhà chồng hỏi han thì anh ấy đều chối, nói không có chuyện gì, chỉ là anh em làm cùng nhau thân thiết, thi thoảng có đi chơi với nhau thôi. Tôi là vợ, linh cảm không thể sai được. Khi tôi nói anh hạn chế tiếp xúc thân mật với cô ta ở công ty đi, anh lại bảo không thể cấm anh vui vẻ cười đùa với người ta được, hoặc chẳng lẽ cấm anh không được đi chơi với người khác sao? Tôi không nói gì nữa.

Dù biết sai nhưng anh không hề nhận lỗi, cũng không có thái độ quan tâm tới cảm xúc của tôi. Hiện tại tôi rất kiềm chế bản thân, hàng ngày đi làm phải ngồi chung chỗ với bồ của chồng, cảm giác đó thật kinh khủng. Về nhà tôi lại phải xem chồng nhắn tin với cô ta lúc nào vì biết anh có nhắn nhưng đã ẩn đi.

Tôi có hỏi luật sư, nếu ly hôn thì khả năng tôi nuôi hai đứa con thấp vì không có bằng chứng chồng ngoại tình cụ thể, tài chính của tôi không bằng anh. Tôi lại không thể để hai đứa con bị chia lìa. Nếu được nuôi hai con, tôi sẽ chấp nhận ly hôn ngay lập tức. Nếu cứ sống cuộc sống như thế này, tôi mệt mỏi và ức chế vô cùng. Chồng có người khác, không quan tâm đến tôi, cảm giác hàng ngày đối diện với hai con người đó với tôi thật kinh khủng. Ai từng trong hoàn cảnh của tôi, xin cho tôi lời khuyên, chân thành cảm ơn.

Diệp Oanh

