Nếu có duyên, chúng ta sẽ tìm thấy nhau trong bình yên

Em sinh năm 1989, đã đi qua đủ trải nghiệm để hiểu giá trị của sự chân thật và bình yên.

Trong công việc, em mạnh mẽ, độc lập và quyết đoán. Em làm logistics trong một nhà máy tại khu công nghiệp, dùng được cả tiếng Trung và tiếng Anh. Em quen với việc tự đứng vững, tự giải quyết mọi thứ và không nhờ ai điều gì nếu bản thân có thể tự làm được. Nhưng khi rời khỏi công việc, em lại là một thế giới khác, sâu sắc, nhiều cảm xúc và biết thương người. Em không dựa dẫm, không phụ thuộc, nhưng khi đã dành tình cảm thì luôn trọn vẹn và chân thành bằng cả trái tim hiền lành của mình.



Cuộc sống của em lặng lẽ và giản dị. Em thích xem hoạt hình anime những tối một mình, thích sự tĩnh lặng sau một ngày dài. Em cao 1m63, nặng 60 kg, không phải hình mẫu mảnh mai như nhiều người vẫn chuộng, nhưng cơ thể này mạnh mẽ, khỏe khoắn và là kết quả của những ngày kỷ luật tập luyện. Gần đây, em yêu cả Muay Thái, môn võ giúp em cân bằng, mạnh mẽ và tự tin hơn.

Em nghĩ mình đã đủ trưởng thành để biết mình cần gì: Không phải một người hoàn hảo, mà là một người biết đối xử tử tế. Không phải một tình yêu mãnh liệt chốc lát, mà là một hành trình bình yên, lâu dài. Một người đàn ông chín chắn, cảm xúc ổn định, biết trân trọng người bên cạnh và không mập mờ trong tình cảm. Nếu anh cũng mong một mối quan hệ chân thật, nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, sẵn sàng mở lòng để đồng hành cùng một người phụ nữ đã tự chữa lành mình và vẫn tin vào tình yêu, hy vọng chúng ta có thể cho nhau một cơ hội. Biết đâu, bình yên của em cũng chính là bình yên mà anh đang tìm.

