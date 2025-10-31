Nếu cắt đứt với bồ, tôi sẽ không có đủ khả năng nuôi vợ con

Người thứ ba đã giúp tôi khi khó khăn, hiện tại nhờ cô ấy mà tôi có cơ sở làm ăn, có tiền lo cho vợ con và cha mẹ.

Tôi và vợ đến với nhau rất khó khăn vì gia đình ngăn cản, nhưng thương nhau nên đã vượt qua tất cả. Khi chung sống, tôi phát hiện nhiều điều không hay về vợ. Ngoài tính cách hiền lành, vợ chỉ biết chăm lo sắc đẹp bản thân và mua sắm online, bỏ mặc cảm giác của tôi như thế nào. Vợ là kiểu người vô tâm, không biết chia sẻ cùng chồng. Thậm chí lúc tôi khó khăn, vợ không hề muốn giúp, trong khi tôi làm có tiền thì luôn nghĩ đến vợ. Tôi thương vợ nên lo cho hai đứa con, em cũng phụ nhưng kiểu lơ là.

Sống với nhau gần 20 năm, vợ không hề thay đổi, thậm chí nhiều lần tôi ngồi nói chuyện với vợ, bảo em hãy sửa đổi. Vợ trả lời kiểu như tôi phải chấp nhận việc em như thế. Rồi chuyện gì đến cũng đến, tôi đã gặp người khác, cô ấy lo cho tôi, cảm thông và chia sẻ mọi thứ. Khi tôi khó khăn, cô ấy chạy khắp nơi lo tiền vì công việc thua lỗ của tôi.

Trong khi ai nhìn cũng nghĩ cô ấy đến với tôi vì tiền (lúc gặp nhau, tôi đang khá giả). Thậm chí khi tôi rớt xuống vực sâu của xã hội, cô ấy vẫn bằng mọi cách kéo tôi lên. Trong thâm tâm tôi không hề tham lam, muốn có cả hai người phụ nữ nhưng giờ tôi không thể buông bỏ gia đình vì vẫn rất thương vợ con. Còn người thứ ba đã giúp tôi khi khó khăn, hiện tại nhờ cô ấy mà tôi có cơ sở làm ăn, có tiền lo cho gia đình, con cái và cha mẹ đang ốm.

Vợ không chấp nhận chồng chung, bảo tôi phải chấm dứt và bán tất cả cơ sở đang có. Nếu thế, tôi không thể nào giúp được gia đình và cha mẹ đang bệnh. Vợ không làm ra nhiều tiền, lương thấp. Tôi rất rối, không biết phải làm sao. Tôi thấy có lỗi với cả hai nhưng chưa có cách giải quyết phù hợp. Vợ bảo chắc chắn sẽ ly dị nếu phát hiện tôi vẫn còn qua lại với người thứ ba.

Hoàng Hải