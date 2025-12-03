Nếu bỏ qua em, anh sẽ tiếc cả đời đấy

Em mong tìm một anh chân thành, chín chắn, có công việc ổn định, có trách nhiệm và biết nghĩ cho gia đình.

Em là một cô giáo mầm non nhỏ nhắn nhưng trái tim lại đầy ắp yêu thương. Em thích sự dịu dàng và mang năng lượng tích cực đến cho mọi người. Ngoài công việc, em là "cô gái của gia đình", em thích mày mò mấy món mới để đãi gia đình và bạn bè. Em đặc biệt mê biển, chiều nào rảnh là em lại ra biển dạo, nghe sóng cũng thấy lòng an yên lạ thường. Em giản dị, không cầu kỳ. Em thích những điều chân thật, thích cảm giác được ai đó nắm tay nhẹ nhàng mà chắc chắn.

Em mong tìm một anh chân thành, chín chắn, có công việc ổn định, có trách nhiệm và biết nghĩ cho gia đình. Nếu anh đang độc thân, chưa kết hôn, ở bất kỳ miền nào của đất nước và nhất là nếu anh có ý định vào Đà Nẵng lập nghiệp, em hy vọng chúng ta có thể kết nối. Em tin vào duyên phận. Biết đâu giữa dòng người xuôi ngược, anh và em lại tìm thấy nhau đúng lúc, đúng thời điểm mà duyên đã khẽ gọi tên. Nếu bỏ qua em là anh tiếc cả đời đấy nhé.

