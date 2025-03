Nếu bạn thấy cuộc sống quá áp lực hãy nghĩ về hà mã

Người ta ví von rằng khi Thượng đế sáng tạo ra hà mã xong chắc cũng phải cười nửa ngày rồi mới thả vào tự nhiên.

Da của hà mã không chịu được tia tử ngoại trong ánh nắng mặt trời nên nó phải ở dưới nước thường xuyên.

Tuy nhiên nó không biết bơi, không thở được dưới nước. Vì vậy, nếu ở dưới nước quá lâu sẽ bị đuối nước.

Chưa kể dù rất sợ nắng nhưng hà mã lại sống ở châu Phi nên phần lớn thời gian nó sẽ ở dưới nước. Nhưng hà mã lại là động vật ăn cỏ chứ không ăn cá nên mỗi ngày phải lên bờ tìm cỏ để đánh chén.

Do thân hình to lớn nên nó phải ăn thật nhiều, mà ăn nhiều thì lại ăn lâu. Ở lâu trên cạn sẽ có nguy cơ cháy nắng nên nhiều lúc chưa no thì hà mã đã phải vội chạy xuống nước.

Hàng ngày hà mã phải chạy đua để làm sao không bị chết cháy, không bị chết đuối và không bị chết đói. Vì vậy, nếu bạn thấy cuộc sống của mình quá áp lực thì hãy nghĩ ngay đến hà mã để thấy mình còn sung sướng lắm nha.

Mộc Trà (st)