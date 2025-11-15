Nếu anh tin vào sự đồng hành và tôn trọng, gửi thư cho em nhé

Mong gặp người đàn ông tử tế, có trách nhiệm, cùng hướng đến cuộc sống ổn định, bình an, không cần ồn ào hay màu mè.

Chào bạn, mình là Quyên, đang làm việc trong lĩnh vực xuất nhập khẩu. Mình là người sống tích cực, độc lập và luôn trân trọng những mối quan hệ có chiều sâu.

Sau giờ làm, mình thích đi cà phê yên tĩnh, thỉnh thoảng đi đánh cầu, nấu ăn hoặc đi du lịch ngắn để "reset" lại năng lượng.



Mình mong gặp một người đàn ông tử tế, có trách nhiệm và cùng hướng đến cuộc sống ổn định, bình an, không cần ồn ào hay màu mè. Nếu anh cũng tin rằng hạnh phúc đến từ sự đồng hành và tôn trọng, chúng ta nên trò chuyện thêm một chút.

