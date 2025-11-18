Nếu anh tin cơ duyên, có lẽ hôm nay là lúc bắt đầu

Anh không sai khi chọn cô đơn nhưng đừng quên rằng anh vẫn xứng đáng được yêu một cách bình thường, giản dị, thật lòng.

Anh biết không, thật không dễ để là một người phụ nữ độc thân ở tuổi 38 này. Ai cũng bảo "cứ mạnh mẽ lên, độc lập là hạnh phúc", nhưng nói thì dễ, sống được như thế lại chẳng hề đơn giản. Em vẫn phải tự mình xoay xở, tự mua niềm vui, tự an ủi bản thân mỗi khi cảm thấy trống trải. Thật ra, em không sợ cô đơn. Chỉ là em sợ lặp lại cảm giác bị bỏ rơi, sợ trao niềm tin cho nhầm người, sợ lại phải bắt đầu lại từ đầu. Nên em chọn im lặng, chọn ổn định, chọn sống tốt hơn, dù sâu trong lòng vẫn muốn có ai đó để cùng đi qua những ngày mệt mỏi...

Nhiều người khuyên em "cứ mở lòng ra đi", nhưng mở lòng là chuyện không dễ. Không một người phụ nữ nào muốn mạnh mẽ, muốn gồng mình anh à. Em vẫn chờ anh, một người đủ chân thành để bước vào thế giới của em. Chờ một ngày nào đó có ai đó đến, không vội vàng tán tỉnh, không tô vẽ viển vông, chỉ lặng lẽ quan tâm, lắng nghe và tôn trọng, yêu thương thật lòng. Em chờ anh đến không phải để thay đổi cuộc đời em, mà để cùng em sống một cuộc đời bình thường, nhưng đủ ấm.

Tình yêu thật ra không cần nhiều lời, chỉ cần hai người đủ kiên nhẫn, đủ thật lòng, không bỏ cuộc khi mọi thứ không còn dễ dàng như lúc đầu. Em không biết anh là ai, nhưng nếu anh đang đọc đến đây, chỉ mong anh nhớ một điều: anh không sai khi chọn cô đơn, nhưng đừng quên rằng chúng ta vẫn xứng đáng được yêu một cách bình thường, giản dị, thật lòng. Liên hệ với em nhé.

